Alexandra Méndez 'La Chama' lanzó fuertes acusaciones contra Macarena Gastaldo: "Es clonadora de tarjetas"

La polémica entre Macarena Gastaldo y Alexandra Méndez, conocida como 'La Chama', ha vuelto a prender las alarmas en el mundo del espectáculo. La modelo argentina lanzó duras acusaciones contra su colega venezolana, señalándola de haberse besado con Patricio Parodi cuando él aún estaba con Flavia Laos, y de haberse entrometido en la relación entre Mayra Goñi y Fabio Agostini.

Alexandra Méndez le responde a Macarena

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas, y Alexandra decidió responder con todo a través del programa Magaly TV: La Firme. Alexandra Méndez no se quedó callada y aseguró que no tiene ningún tipo de amistad con Macarena Gastaldo, deslindando por completo cualquier vínculo. En su intervención televisiva, se mostró tajante al expresar:

"Nunca he sido su amiga (...) me da vergüenza tener que sentarme aquí hablar de una persona que tu googleas y lo que ves es que tiene delitos serios entre ellos la prostitución, la evasión de impuestos y la clonación de tarjetas(...) A mi varias me han dicho es clonadora", dijo en primer lugar.

Las declaraciones no quedaron ahí. 'La Chama' aseguró haber presenciado situaciones comprometedoras protagonizadas por la argentina, incluyendo el consumo de sustancias prohibidas y vínculos con hombres casados.

"Si tanto le duele que no se tiró a Neymar, le puedo decir que lo desbloquee, que le mande un autógrafo o un saludo. También drogadicta, porque la he visto drogándose, y a Julieta hasta le he visto con hombres casados. Yo tengo pruebas", sostuvo con firmeza. Según dijo, varias personas le habrían advertido sobre supuestas prácticas ilegales de Gastaldo.

Macarena Gastaldo tomará medidas legales

Ante tales afirmaciones, Macarena Gastaldo se comunicó en vivo con el programa conducido por Magaly Medina para dar su versión. Aseguró que las palabras de Alexandra Méndez ya han sobrepasado todos los límites y anunció medidas legales.

"No me sorprende nada de ella, como habla... más bien yo quería decir en público a Migraciones, a las autoridades, que mi abogado va a iniciar acciones contra Alexandra Méndez porque ya no es un tema de difamación, es un tema de acoso", expresó con firmeza.

La modelo también exigió que Méndez respalde sus acusaciones con pruebas, y aseguró que su nombre no está vinculado a ninguna denuncia por delitos como los que se mencionaron. Además, criticó que Méndez haya involucrado a otras figuras públicas, como Flavia Laos, en medio de esta confrontación.

"Entonces yo creo que ella va a tener que demostrar todo lo que dice. Yo no tengo denuncias de quedarme con dinero o cosas ilegales. Así que esto ya se va a hacer judicial porque se está saliendo de las manos. Se nota su mala vibra, está metiendo más gente a la bolsa al decirle drogadicta a Flavia", mencionó

El conflicto entre ambas figuras mediáticas parece estar lejos de llegar a su fin. Las graves acusaciones lanzadas por Méndez y la decisión de Macarena de acudir a instancias legales auguran una larga batalla que podría terminar en los tribunales. Mientras tanto, ambas modelos siguen en el ojo de la tormenta, alimentando un nuevo capítulo en la televisión de espectáculos peruana.