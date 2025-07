Macarena Gastaldo revela que 'La Chama' se besó con Patricio cuando estaba con Flavia: "Lo vi con mis propios ojos"

La modelo argentina Macarena Gastaldo ha vuelto a estar en el centro de atención tras soltar explosivas declaraciones sobre Alexandra Méndez, más conocida como 'La Chama', en programas de espectáculos. La exintegrante de realities no solo aseguró haber sido testigo de un beso entre Méndez y Patricio Parodi cuando este aún mantenía una relación con Flavia Laos.

En unas recientes declaraciones para el programa 'Ponte en la cola' lanzó fuertes acusaciones contra Alexandra Méndez. La argentina afirmó que 'La Chama' habría interferido en la relación entre Flavia Laos y Patricio Parodi, asegurando que la venezolana besó al chico reality mientras él seguía saliendo con Laos.

"Yo he visto cuando Flavia estaba con Patricio. 'La Chama' se lo chapó al lado mío. No me vengan a decir que me lo contaron, lo vi con mis propios ojos", declaró sin rodeos.