Macarena Gastaldo destruye a la 'Chama' y la acusa de ser mala amiga con todos: "Nadie te quiere"

Macarena Gastaldo se presentó en el set de Magaly TV, La Firme para contar varias anécdotas de su vida y la de sus amigas, pero lo que más llamó la atención fue su enemistad con Alexandra Méndez, más conocida como "La Chama", a quien calificó como una mala persona y acusó de traicionarla a ella y a todo su entorno cercano.

Macarena lanza fuertes acusaciones contra La Chama

La modelo argentina empezó explicando que La Chama malogró la comunicación que ella había tenido con Neymar, ya que expuso una captura de pantalla privada que había compartido. Además, la acusó de intentar meterse en las relaciones de Flavia Laos y Mayra Goñi.

Según Macarena, Flavia y Alexandra pelearon hace unos años debido a que la venezolana besó a Patricio Parodi cuando él ya estaba saliendo con Flavia. Esto provocó la ira de Flavia, quien, al encontrarse con La Chama en un casino, intentó pegarle, pero no lo logró, ya que Alexandra es más alta y Flavia terminó siendo golpeada.

La modelo también indicó que Alexandra metió mucha cizaña y mala vibra en la relación que Fabio Agostini tuvo con Mayra Goñi en el pasado. Según dijo, esto se debía a que Alexandra quería estar con Fabio, pero él no le hacía caso porque ella tenía novio.

Macarens chotea a La Chama

Gastaldo aseguró que La Chama no es una buena amiga, ya que también habló mal de Fabio en un reality de Chile, donde ingresó gracias a la recomendación del español. Finalmente, La Chama quiso entrar en llamada en pleno programa en vivo, pero Macarena lo impidió.

"Yo me retiro del set si ella va a entrar, porque no quiero saber nada de ella. No quiero darle de comer a una chica insignificante que, como amistad, me fregó. Quiero terminar el tema con ella", dijo Macarena, y además le envió un mensaje directamente:

"No me jodas, no me molestes. Vete de este país porque nadie te quiere. Te fuiste de Chile porque nadie te quiere. Hablaste mal de tus amigos, hablaste mal de Fabio. ¡Basta de fregar tus amistades! ", sentenció.

Es así que, Macarena Gastaldo no dudó en exponer las supuestas traiciones de "La Chama", acusándola de ser conflictiva y entrometida en la vida de otras figuras del espectáculo. Aunque Alexandra Méndez intentó defenderse en vivo, Macarena se negó a dialogar, dejando claro que no quiere mantener ningún vínculo ni reconciliación con ella.