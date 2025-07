Macarena Gastaldo niega afirmación de Pamela López: "Cueva no me regaló pasajes a Argentina"

En más de una ocasión, Pamela López reveló que Macarena Gastaldo se haría involucrado con Christian Cueva al encontrar que le compró pasajes. Es así como la argentina sale a negarlo y muestra pruebas.

En el programa 'Ponte en la Cola', Macarena Gastaldo salió para aclarar tras ser vinculada con Christian Cueva por su expareja Pamela López. Es así como la argentina al ser consultada directamente por los supuestos pasajes que le habría comprado el 'Aladino', lo negó por completo.

"Te regaló o no te regaló pasajes a Argentina, Christian Cueva?", le pregunta Rondón y la argentina responde: "No me regaló. Es más, te puedo mostrar el chat con él, pero no a la pantalla sino a ustedes nada más. Niego rotundamente".