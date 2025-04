Luis Advíncula sorprende con cariñoso saludo de cumpleaños a Daniela Darcourt: "Tú sabes lo mucho que te amo"

Luis Advíncula, reconocido futbolista de la selección peruana, dejó claro una vez más su afecto por la cantante Daniela Darcourt en un reciente post que causó gran revuelo en redes sociales. A propósito del cumpleaños de la salsera, Advíncula aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje lleno de amor y bromas, lo que sorprendió a sus seguidores.

Luis Advíncula usó su cuenta de Instagram para enviarle un cariñoso mensaje de cumpleaños a Daniela Darcourt, quien celebraba sus 29 años el domingo 20 de abril. El futbolista, conocido por su estilo directo y espontáneo, compartió varias fotos y videos con la artista, reflejando la buena relación que mantienen

Además de las palabras llenas de afecto, el futbolista no dejó de incluir su característico sentido del humor y le añadió bromas que suelen compartir en su relación amistosa. Esta no es la primera vez que Advíncula expresa su cariño hacia Daniela Darcourt públicamente.

"Espero que la pases de lo mejor, como te lo mereces. ¡Ya nos veremos para reírnos y disfrutar!", agregó Advíncula. Al final, cerró con un toque humorístico, "Siempre pa' ti, ¡ya tú sabes! Con tantííííísimaaaa frente jajajaja Y como siempre te digo: tu voz me llega al pin... jajajaja ¡A mí no me cantes!", acompañado de varios corazones.