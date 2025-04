¿En crisis? Pamela Franco aclara supuesta discusión con Christian Cueva en aeropuerto: "Soy bien efusiva"

La cantante Pamela Franco rompió su silencio y habló fuerte y claro sobre los rumores de una supuesta crisis con Christian Cueva, luego de que ambos fueran captados en lo que parecía una discusión en el aeropuerto. En entrevista con "América Espectáculos", Pamela dejó en claro que su relación con el futbolista sigue firme, pese a los comentarios malintencionados.

Todo comenzó hace unas semanas, cuando se dijo que Pamela Franco y Christian Cueva habrían tenido una discusión dentro del aeropuerto. Sin embargo, la intérprete de "Dile la verdad" decidió aclarar la situación frente a las cámaras de "América Espectáculos".

"No, pasa que soy bien efusiva. Justo estábamos hablando, yo soy muy intensa. Esto salió hace tiempo, no le damos importancia, en serio, porque si discuto con él, no va a ser en la calle. Tampoco discutir, hay cosas que se deben hablar. Lo que hay solución, se soluciona y lo que no, pues no", aseguró Pamela.