Pamela López y Paul Michael lucen cariñosos en transmisión en vivo: "La mejor etapa"

Pamela López y su pareja, el cantante Paul Michael, no ocultan su romance y ahora lo muestran sin filtros en sus redes sociales. La expareja de Christian Cueva y el joven salsero hicieron una transmisión en vivo por TikTok la noche del domingo 13 de abril, donde derrocharon amor, besos, bromas y hasta canciones dedicadas.

Cabe señalar que hacían referencia a cuando a Pamela López le preguntaron si estaba enamorada de Paul Michael y ella dijo que no, pero que estaba feliz.

Pero eso no fue todo. Paul también aprovechó la transmisión para hablar sobre su nueva canción dedicada a Pamela, llamada "Princesa". De hecho, en el live, Pamela le pidió que hable de su canción y hasta lo presentó como si estuvieran lanzando un artista nuevo.

"Aprovecha este espacio, tu momento ha llegado", le dijo Pamela. "Lo habíamos hablado temprano, pero en la noche no podía dormir. Estaba muy inspirado porque esta mujer me inspira al 100%. Me fui al estudio, me puse los audífonos... y se la mandé a las 4 de la mañana", relató Paul Michael.