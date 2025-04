¿Indirecta para el 'Gato'? Ale Venturo publica fuerte mensaje tras ampay de Rodrigo Cuba: "Solo vete"

A pocas semanas de confirmar su separación de Rodrigo Cuba, Ale Venturo ha sorprendido al subir un video a su TikTok que muchos consideran una indirecta directa al padre de su hija. Todo esto ocurrió luego del ampay donde se vio al futbolista con una joven de 27 años entrando juntos a su departamento.

Ale Venturo habría lanzado indirecta tras ampay de Rodrigo Cuba

Ale Venturo volvió a estar en el ojo de la tormenta tras publicar un video que muchos interpretan como una directa indirecta para su expareja, Rodrigo Cuba.

Como se recuerda, hace unos días el futbolista fue captado en un ampay acompañado de una joven de 27 años, con quien habría pasado la noche en su departamento de soltero. Las imágenes causaron revuelo en redes sociales, y ahora parece que Ale habría respondido, pero a su estilo.

La empresaria sorprendió a todos al subir un video a su cuenta de TikTok, en el que aparece cantando una parte bastante explícita de una canción en inglés.

En el clip, Ale canta con seguridad mientras apunta a la cámara: "Just get your shit and go (solo coge tu mier... y vete)".

Rápidamente, los usuarios no tardaron en reaccionar, interpretando que el mensaje sería para el popular 'Gato' Cuba. Aunque Ale no mencionó su nombre, la publicación llega justo después del ampay, lo que levantó sospechas.

¿Ale se la cantó al 'Gato'? El video se hizo viral en cuestión de minutos y dividió opiniones. Por un lado, muchos la aplaudieron por su actitud firme, mientras que otros la criticaron por exponerse de esa manera en redes sociales. A pesar de ello, Ale no se pronunció directamente sobre el tema, dejando que el clip hable por sí solo.

Rodrigo Cuba anunció su separación de Ale Venturo

Cabe recordar que hace unas semanas, Rodrigo Cuba anunció públicamente el fin de su relación con la madre de su hija, tras más de dos años juntos.

"Fue una decisión consensual", escribió el futbolista en su cuenta de Instagram. "Alexandra siempre será mi familia porque nos une un lazo inquebrantable que es nuestra hija", agregó el 'Gato'.

Historia de Rodrigo Cuba. (Instagram)

Rodrigo Cuba también aclaró que los motivos de su separación no se harían públicos y lo comentó en su historia:

"Sobre los motivos de nuestra separación, son personales y solo los manejaré en el ámbito privado por respeto a nuestras hijas y la familia", concluyó.

Pero, aunque no lo ha dicho directamente, el futbolista ha dado "me gusta" a ciertos comentarios donde se insinúa que Ale Venturo no habría tratado bien a su hija con Melissa Paredes. Algunos creen que eso podría haber sido una de las razones de la ruptura. Hasta el momento, ninguno de los dos ha salido a desmentir ese rumor.

Revuelo en redes sociales. Tras el mensaje de Rodrigo, parecía que ambos llevarían la ruptura con tranquilidad, pero el reciente video de Ale Venturo reavivó la polémica. Y es que, con el reciente ampay del futbolista saliendo con otra mujer, muchos creen que Ale decidió enviar un mensaje disfrazado de TikTok.

Pese a los rumores, ni Ale ni Rodrigo han dado más declaraciones tras el escándalo. Lo cierto es que la relación terminó y, aunque ambos dijeron que mantendrían respeto por su hija, las redes sociales siguen siendo escenario de indirectas y respuestas con música incluida. ¿Será que vendrán más publicaciones con mensaje oculto? Solo el tiempo (y TikTok) lo dirán.