Daniela Darcourt tras polémica de salseras: "Me voy a dedicar a mencionar solo mi nombre y mi apellido"

Daniela Darcourt salió al frente para aclarar el motivo por el que no participó en la reciente colaboración de salseras, donde estuvieron Yahaira Plasencia, Paula Arias, Brunella Torpoco, Amy Gutiérrez y Cielo Torres. La cantante se mostró tranquila y aseguró que no se mete en peleas, pues está enfocada en su carrera.

La salsera Daniela Darcourt asistió a "América Espectáculos" para presentar su tema "Cuando Te Vas" con Nesty. Durante su visita, contó que sí la invitaron al proyecto, pero por temas de agenda no pudo participar.

Además, comentó que su agenda está llena de colaboraciones y lanzamientos que no le permiten aceptar más proyectos. Daniela también fue consciente de que no quería afectar el trabajo de sus compañeras.

La conductora Rebeca Escribens no dudó en preguntarle si las declaraciones de Cielo Torres la incomodaron, a lo que Daniela respondió con calma y seguridad.

"Más que incomodar yo creo que en este punto de nuestras vidas y carreras ya no estamos por eso" , señaló. Luego, dejó claro que ha aprendido a no engancharse en peleas: "Me voy a dedicar solamente a mencionar mi nombre y mi apellido, por más que me busquen la lengua".

La cantante dijo que se siente tranquila con lo que hace y no necesita dar explicaciones a nadie. Daniela también destacó que siempre ha tenido buena relación con las salseras y no le interesa entrar en controversias

"La gente que me sigue desde el día cero y mis amigos, que son poquitos, sabe quién soy, saben cómo soy. Y no le debo explicaciones a más", afirmó. "A todos las admiro y aplaudo por igual. Y con todas me he juntado en distintos momentos... No he hecho un tema juntos. Creo que al final del día eso no cuenta", mencionó.