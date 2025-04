Daniela Darcourt explica por qué no participó en canción de salseras peruanas: "Es tu proyecto, no el mío"

Cielo Torres sorprendió recientemente con el lanzamiento de su tema "Se puso de moda", en el que participaron reconocidas cantantes de salsa como Yahaira Plasencia, Paula Arias y Brunella Torpoco. Sin embargo, muchos se preguntaron por qué Daniela Darcourt no formó parte de esta colaboración.

La intérprete decidió aclarar el motivo de su ausencia a través de una entrevista en el programa "América Hoy", donde explicó que sí fue invitada a formar parte del proyecto musical. Sin embargo, no pudo aceptar debido a compromisos laborales ya pactados con anterioridad.

Darcourt señaló que actualmente está enfocada en sus proyectos internacionales. Uno de ellos incluye una propuesta artística con el reconocido compositor Manuel Alejandro, quien ha trabajado con figuras como Alejandro Sanz, Rosalía y Laura Pausini, lo que representa una gran oportunidad en su carrera.

"Sí, de hecho que sí, me pasaron la voz, pero estoy bien metida en mis cosas de afuera y, definitivamente, creo que las colaboraciones se me han juntado. He tenido una propuesta muy interesante del compositor Manuel Alejandro, que le ha escrito a Alejandro Sanz, Rosalía y Laura Pausini", explicó.