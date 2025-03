Daniela Darcourt recibe críticas durante marcha contra la inseguridad: "No trates de quedar bien"

Daniela Darcourt asistió el viernes 21 de marzo a la marcha contra la inseguridad ciudadana en Perú. Su presencia generó polémica, ya que días antes había anunciado que no participaría porque consideraba que la manifestación se había politizado. Su cambio de postura provocó la molestia de algunos asistentes, quienes la increparon.

Daniela es rechazada en las marchas

Una manifestante la encaró y le recriminó por su supuesta incoherencia. Le recordó que en sus declaraciones previas desalentó la participación en la protesta. La cantante se defendió asegurando que nunca estuvo en contra de la movilización, sino que cuestionó a quienes, desde el poder, utilizan la inseguridad con fines políticos.

Darcourt explicó que su preocupación no era la marcha en sí, sino las amenazas que, según ella, ha recibido por pronunciarse. Aseguró que personas vinculadas al gobierno la intimidaron con advertencias sobre posibles represalias en su contra por sumarse a la protesta ciudadana.

Manifestante: Yo te estaba buscando. Decías que no marcháramos porque todo era político. No trates de quedar bien.

Daniela: En ningún momento te he llamado delincuente ni asesina. He hablado precisamente de las personas en el gobierno que nos han mandado mensajes diciendo que nos van a matar en plena marcha.

El enfrentamiento quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron la postura de la artista, otros la criticaron por su cambio de decisión. La discusión evidenció la tensión entre quienes desconfían de las figuras públicas y quienes apoyan su participación en causas sociales.

A pesar del incidente, Darcourt permaneció en la movilización junto a otros manifestantes. La marcha reunió a miles de personas que exigieron medidas urgentes contra la delincuencia y un compromiso real de las autoridades para garantizar la seguridad en el país.

Yahaira revela que fue extorsionada

Yahaira Plasencia sorprendió a todos al confesar que fue víctima de extorsión, una situación que afectó su carrera y la obligó a cancelar varias presentaciones. La cantante peruana habló abiertamente sobre este tema durante una entrevista, dejando claro que no está sola en su lucha.

Acompañada de otros artistas, participó en la marcha nacional contra la inseguridad, exigiendo un gobierno que brinde más protección a los ciudadanos y artistas.

Durante la entrevista con Karibeña, Yahaira Plasencia reveló una dolorosa experiencia personal que afectó su carrera musical. Confesó que ha sido víctima de extorsión.

