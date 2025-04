¡Increíble! Yiddá Eslava renombra su show tras polémica con 'La Pánfila': "El talento no está en el nombre"

Yiddá Eslava y María Victoria Santana, mejor conocida como 'La Pánfila', protagonizaron una polémica pública después de que ambas registraran el mismo nombre para sus shows: 'Mamá con huevos'. El conflicto escaló cuando 'La Pánfila' acusó a Eslava de ser "ratera" y de involucrar a sus hijos en el enfrentamiento. Ante los ataques, Yiddá Eslava respondió con firmeza, optando por cambiar el nombre de su espectáculo para evitar más confrontaciones mediáticas y preservar su paz mental.

Yiddá Eslava cambia el nombre de su show

En un mensaje compartido a través de sus redes sociales, Yiddá Eslava decidió cambiar el nombre de su espectáculo, que ahora será titulado "Mamá que se respeta". Con este gesto, la actriz y exchica reality dejó en claro que, para ella, la paz mental y el respeto son más importantes que cualquier enfrentamiento.

"Prefiero quedarme sin huevos y abrirle paso al respeto. El talento no está en el nombre, sino en el show. No me interesa el escándalo ni entrar en peleas. Prefiero enfocarme en lo que amo:", expresó Eslava.

A pesar de que muchos de sus seguidores le sugirieron no cambiar el nombre, Yiddá se mantuvo firme en su postura. La actriz aseguró que no tenía interés en entrar en peleas ni en generar escándalos.

"Los leo y aunque muchas personas me dijeron que no lo haga, mi tranquilidad NO VALE UN NOMBRE.", sentenció. Además, adelantó que su show, que se llevará a cabo el 8 de mayo en el Teatro Canout, mantendrá la misma esencia, a pesar de la modificación en su título.

Yiddá responde a las críticas y defiende a sus hijos

Hace unos días las críticas de 'La Pánfila' fueron respondidas rápidamente por Yiddá Eslava, quien dejó claro que no permitirá que se mencione a sus hijos. En sus declaraciones para "Magaly Tv: La Firme", Eslava recomendó a 'La Pánfila' tener más respeto, asegurando que, aunque se le pueda llamar "piraña", jamás se metería con los hijos de nadie.

"Le recomiendo que tenga más respeto. Puede ser piraña y todo lo que quieras, pero yo jamás me metería con los hijos de nadie, así que no te equivoques... Que esté el papá de mis hijos presente o no, eso ya es un tema familiar. O sea, si el papá ve a mis hijos, ¿eso me hace menos mamá? Eso es súper machista", afirmó Eslava.

Además, en ese momento sobre el conflicto relacionado con el nombre 'Mamá con huevos', Yiddá explicó que, al hacer la búsqueda en Indecopi, el nombre estaba disponible, por lo que no tenía idea de que alguien más lo usaba.

"Que tú hagas un show, no quiere decir que todo el mundo tenga que enterarse. Un poquito de humildad. Yo, antes de lanzar el nombre, hice la búsqueda en Indecopi y el nombre estaba libre", aclaró la ex 'Combate'.

La polémica entre Yiddá Eslava y 'La Pánfila' ha resaltado la importancia de respetar los límites personales. Eslava ha decidido darle un giro positivo a la situación, apostando por la tranquilidad y el respeto. Con su show 'Mamá que se respeta', busca dejar atrás los enfrentamientos y centrarse en lo que más le gusta: hacer reír a su público y seguir creciendo en los escenarios.