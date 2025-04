Daniela Darcourt manda dardo a salseras tras no participar en colaboración: "Cambien el speech"

Daniela Darcourt habló fuerte y claro. Tras quedar fuera de la colaboración de salseras peruanas, la cantante explicó por qué no participó en la canción "Se puso de moda" y aprovechó para mandarle su 'chiquita' a las artistas que no la mencionaron. Daniela dejó claro que no fue por problemas personales, sino por temas de agenda.

Daniela responde con todo tras estar fuera del junte de salseras

Daniela Darcourt dejó en claro que no hubo ningún problema personal con las artistas que participaron en la canción "Se puso de moda". En el tema se unieron Yahaira Plasencia, Paula Arias, Amy Gutiérrez, Brunella Torpoco y Cielo Torres, pero la ausencia de Daniela llamó la atención de todos.

La intérprete de "Señor mentira" fue clara y aseguró que no hubo mala onda. Daniela explicó que no tiene nada en contra de sus colegas y que incluso ha compartido escenario con varias de ellas en diferentes momentos.

"No quiere decir que yo no pueda ver a Yahaira, no pueda ver a Cielo, a Paula Arias, a Amy, ni mucho menos a Brunella... Brunella va a estar ahorita conmigo en el show que tengo en Bianca el 10 de abril", afirmó con firmeza.

Sin embargo, se mostró fastidiada por algunos comentarios que venían circulando sobre su ausencia y lanzó una advertencia directa:

"Ya sería muy coj%&/ de parte de ellas venir a tergiversar esto de 'Ay, es que de repente no quiso'. ¡No! Y si va por ahí, pues. Les digo desde ya que cambien el speech porque con todas me he juntado en distintos momentos", sentenció Daniela.

Daniela revela que priorizó proyectos internacionales

Durante una entrevista para el programa "América Hoy", la salsera contó que sí fue invitada por Cielo Torres para formar parte de la colaboración. Sin embargo, explicó que por su cargada agenda no pudo aceptar la propuesta.

"Sí, me pasaron la voz. Pero estoy bien metida en mis cosas de afuera y definitivamente las colaboraciones se me han juntado. He tenido una propuesta muy interesante para el compositor de Manuel Alejandro... Se acaba de estrenar mi colaboración con Nesty, mi agenda no me daba para sostener una más. No porque no me quiera juntar con alguien porque me caiga mal", comentó Daniela, quien dejó en claro que está enfocada en proyectos internacionales importantes.

A pesar de que no participó, Daniela confesó que le incomodó que sus colegas evitaran mencionar su nombre cuando se les consultó por su ausencia.

"Yo no tengo ningún problema, junta a perro, gato, pericote, si quieres, es tu proyecto no el mío. Pero si luego vas a utilizar todo esto para decir: 'no es que como está fulana, de repente sí' esas cosas no van conmigo", expresó.

Finalmente, la intérprete de salsa dejó claro que no se siente menos ni excluida por el grupo de salseras de la canción "Se puso de moda".

"No me he sentido mal ni menos porque hoy se juntaron mis compañeras (...) Cada uno hace su carrera y la dirige como mejor le convenga", concluyó Daniela, enfocada en seguir creciendo como artista.

Así, Daniela Darcourt despejó los rumores y explicó que su ausencia en el junte de salseras fue solo por temas de trabajo. Además, le envió un claro mensaje a sus compañeras para evitar malos entendidos, mientras sigue enfocada en sus proyectos internacionales que la tienen más que ocupada.