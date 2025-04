Daniela Darcourt congela sus óvulos y sueña con ser madre: "Lo doy todo por salir embarazada"

La querida salsera Daniela Darcourt no pudo ocultar su emoción al confesar que decidió congelar sus óvulos para cumplir su sueño de convertirse en mamá. La cantante contó que fue un proceso complicado, pero ahora se siente feliz de haber dado este importante paso.

En una entrevista con Inmater, Daniela Darcourt explicó que siempre soñó con ser madre y que desea formar una familia con la persona que realmente ame. La salsera también dijo que daría todo por ser mamá.

La intérprete de "Señor Mentira" se sinceró y contó que este procedimiento la acercó a cumplir su mayor deseo. Además, recordó que nunca le ha importado la fama, sino vivir la vida que sueña.

"Estoy súper feliz porque creo que tengo en mis manos un arma bastante poderosa (...). Siento que me he acercado mucho más a una realidad", expresó. "No me ha importado nunca la fama como tal. Yo hago lo que hago, porque lo amo y el proceso de ser mamá también lo amo", comentó Daniela con total sinceridad.