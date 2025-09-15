RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Jazmín Pinedo aclara sobre presunto embarazo tras compartir un video en redes: "Estaba demasiado obvio"

Por medio de un programa, Jazmín Pinedo decidió responder a los rumores de embarazo tras haber compartido un video en las redes sociales.

Jazmín Pinedo aclara sobre presunto embarazo tras compartir un video en redes
Jazmín Pinedo aclara sobre presunto embarazo tras compartir un video en redes (Composición Karibeña)
15/09/2025

La joven Jazmín Pinedo es una ex chica reality en 'Esto es Guerra' donde conoció al padre de su hija, Gino Assereto. Hace unos días, la conductora de TV sorprendió con un video donde se alegraba por el nuevo bebé en camino, donde empezaron rumores de embarazo y por ello, ahora salió a aclarar lo sucedido. 

¿Está embarazada?

En su programa 'América Espectáculos', la conductora Jazmín Pinedo se tomó unos minutos de la programación para poder aclarar sobre su supuesto embarazo tras compartir un video donde aparece una ecografía de un bebé en camino. 

Luego, la joven expresó que su video fue muy evidente y obvio como para confundirla, ya que la embarazada realmente es tu hermana, no ella. Incluso, se puede ver a su sobrina celebrando que tendrá un hermanito o hermanita. 

"Compartí un video en mis redes sociales, estoy feliz porque voy a volver a ser tía, voy a ser la madrina de mi nuevo sobrino o sobrina, ya se lo contaré. Subí un video en las redes sociales donde se veía a mi hermana echada en al camilla mostrando su pancita, mi sobrina feliz saltando al lado", expresó. 

La ex de Gino Assereto afirma que varios medios estuvieron contando la historia de aquella noticia con una foto donde aparece con su actual novio, haciendo entender que ella sería la embarazada, pero no fue así. 

"La mayoría de portales colocaban mi foto con la de mi novio y la ecografía de mi hermana, te vendía un humo que hasta el final te dabas cuenta que la embarazada no era yo. Yo sé que he subido un poquito de peso, que me he comido un pan con chicharrón, pero estaba demasiado obvio", agregó finalmente. 

La relación de Jazmín Pinedo con su novio 

La 'chinita' mantiene una relación sentimental con Pedro Araujo de más de dos años y medio. La pareja ha tenido que enfrentar la distancia durante mucho tiempo, pero cada vez que se encuentran comparten muchos momentos juntos. En más de una ocasión se ha hablado sobre un embarazo, pero la joven lo ha negado y que por el momento no estaría en sus planes. 

En conclusión, la conductora Jazmín Pinedo no estaría en la dulce espera como se estuvo rumoreando hasta hace unos días, pero quien sí está embarazada es su hermana y la ex chica reality está emocionada por su nuevo sobrinito o sobrinita en camino. 

