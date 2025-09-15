¿Pamela Franco embarazada? Así respondió tras rumores de un hijo con Christian Cueva

La cantante Pamela Franco y Christian Cueva estarían casi a cumplir un año de relación amorosa. Aunque no lo anunciaron de manera inmediata, fue meses después que se besaron en público. Ahora, hay rumores de un supuesto embarazo de la artista tras aparecer con una pequeña pancita.

¿Confirmó que está embarazada?

Durante un concierto de Radio Karibeña, el público ha notado una pequeña pancita en la cantante Pamela Franco antes de empezar a cantar. Es así como el video de su presentación se volvió viral en las redes sociales. Incluso, se habló de un posible embarazo de la novia de Christian Cueva.

En el mismo show, la artista fue cuestionada por la prensa de 'Amor y Fuego' donde le consultaron si ya vendría un bebé en camino con el 'Aladino'. La cantante de cumbia fue clara en su respuesta, negando tal hecho y que incluso, sería muy pronto formar una familia juntos.

"¿Quizás ya viene un Cuevita en camino?", le pregunta la reportera, y Franco responde: "No, no, todavía pro el momento (¿Quizás el otro año?) Ahorita es hablar precipitadamente, no sabemos".

Colaboración con Christian Cueva

La cantante de cumbia Pamela Franco sorprendió al revelar que diciembre será un mes lleno de novedades en su carrera. Durante una breve entrevista en "Fiesta Karibeña", la artista no solo habló de sus próximos lanzamientos, sino que también dejó entrever que podría grabar un tema junto al futbolista Christian Cueva, despertando la emoción de sus seguidores.

"Uno en la música siempre tiene que estar grabando, haciendo música. Tengo muchas cosas ya producidas que solamente están, por tiempos, por salir también. Está mi gira también con Christian en diciembre", contó emocionada.

La conductora Leysi Suárez no ocultó su emoción ante la posibilidad de que la cantante de cumbia y Cueva vuelvan a unir sus voces. La conductora soltó la primicia en vivo y encendió la expectativa de los seguidores de la cumbia.

"¡Dios santo! Entonces estén atentos porque próximamente Fiesta Karibeña trae a Pamela Franco con Christian a cantar grandes temas. ¿Vas a grabar ahora?", preguntó Leysi. "Ya se vienen grabaciones también, por favor. Muchas sorpresas", respondió Pamela

De esta forma, Pamela Franco niega rumores de estar embarazada de Christian Cueva, pero sí de hacer más música con el pelotero. Al parecer, la pareja no estaría enfocada en formar una familia juntos por el momento, sino en seguir trabajando y avanzar en sus proyectos personales.