Andrea San Martín se defiende de las acusaciones: "Se envió una carta notarial para que se retracte"

Andrea San Martín es madre de familia de dos pequeñas y cuenta con tres mascotas en su casa, pero hace unos días fue acusada por el padre de su última niña de haber maltratado a una gata que falleció hace tres años. Por ello, la influencer salió a desmentir tales acusaciones.
¡Responde a las acusaciones!
En el programa 'América Hoy', Andrea San Martín asistió para poder responder al padre de su segunda hija, Juan Víctor Sánchez. Como se recuerda, el joven acusó a la influencer de haber maltratado a un gato que falleció en el 2022. Ante esto, la ex chica reality afirmó que no quiso responder de inmediata para evitar conflictos.
"Hace meses no me refiero al padre de mi hija y lo voy hacer, no me voy a pelear públicamente con él", expresó. Aunque, Janet Barboza le pide niegue o afirme: "Se haya vulnerado a un gatito porque esta persona dije que la arrojaste contra la pared, se merece una respuesta".
Es así como la joven afirma que ya ha mandado una carta notarial a Juan Víctor Sánchez por la supuesta difamación y pide que se retracte. Si esto no sucede, actuaría en las respectivas medidas legales.
"Ya se envió una carta notarial para que la persona se retracte, de lo contrario mi abogado ya está preparando una demanda por difamación en caso de que no se retracte. Recordemos que la difamación tiene una pena de cárcel efectiva (el maltrato animal también está penado por ley)", añadió.
Andrea San Martín niega maltrato
Después, Andrea San Martín señala que tiene actualmente tres gatos en su hogar porque sería amante de los animales. Luego, cuenta que en el 2022 compró un gato de raza que falleció cuando tenía menos de un año de vida.
"Es el único gato que yo compré porque era de raza. A la justicia se le va enviar las pruebas, yo tengo claro qué ha sucedido con él. (¿Nunca lo lanzaste?) No, jamás", expresó.
Afirma que tiene un documento de la veterinaria donde señalarían los problemas que habría sufrido el animal antes de fallecer. Aunque no pudo presentarlo en vivo, Janet Barboza relató el informe.
"Cuando ingreso tenía 8 complicaciones de enfermedad, tenía un diagnostico de una enfermedad de descompensación renal, insuficiencia pancreática, entre muchos más malestares. Se le aplicó eutanasia para que no siga sufriendo", señaló.
De esta manera, Andrea San Martín afirma que nunca ha maltrato a su gato y la causa de su fallecimiento fue debido a una serie de enfermedades que ya arrastraba. Negando así toda acusación de su expareja y padre de su hija menor, Juan Víctor Sánchez.