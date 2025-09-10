Isabella Ladera: filtran nuevo video junto a Beéle y aseguran que podrían salir muchos más

Isabella Ladera y Beéle continúan en el ojo de la tormenta luego de que se filtrara un video privado que compromete a ambos. Sin embargo, la polémica ha vuelto a aumentar debido a que en redes sociales alertaron que un nuevo video de la expareja estaría rondando por diversas plataformas de Internet, y se especula que podrían aparecer muchos más.

Isabella y Beéle continúan en polémica por videos

Desde hace unos días, la influencer y el cantante vienen siendo víctimas de burlas en redes sociales por dicho material. Aunque ambos han negado ser responsables de la filtración, también indicaron que ya están tomando acciones legales para que los responsables de la difusión sean arrestados.

El creador de contenidos Ric La Torre anunció esta tarde, a través de TikTok, que un nuevo video de la expareja circula en redes sociales, y los medios de comunicación peruanos ya han hecho eco de ello. Además, los comentarios en plataformas digitales no se hicieron esperar.

"El nuevo video de Isabella y Beéle lo subió alguno de los dos para reivindicarse", "Entonces, ¿hay un nuevo video de Isabella y Beéle?, qué horror", "Ya salió un nuevo video de Beéle e Isabella, y los que seguirán saliendo", comentaron algunos internautas, dando a entender que podrían aparecer fragmentos de un material más extenso.

Ric La Torre también mencionó, mediante su canal de difusión, que el cantante colombiano estaría pensando demandar a Isabella, debido a que ella dejó entrever indirectamente que él sería el responsable de la publicación y difusión del video.

Hugo apoya a Isabella en medio de la polémica

Hace unos días, la influencer venezolana utilizó su cuenta de Instagram para publicar un extenso comunicado en el que acusaba directamente a Beele de haber difundido el video, pues aseguró que solo ambos tenían acceso al material y que nunca debió hacerse público.

La publicación de Isabella tuvo gran alcance y en cuestión de horas sumó miles de reacciones. Los comentarios se dividieron entre positivos y negativos, ya que mientras algunos respaldaban la denuncia de Isabella, otros la criticaban y hasta hicieron fuertes acusaciones en su contra.

Sin embargo, quien estuvo de su lado desde un inicio fue Hugo García, quien no dudó en dejar un comentario de apoyo para la venezolana. El ex chico reality dejó claro que sus sentimientos por Isabella no cambiarán, pase lo que pase.

"No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Isabella", escribió Hugo García en los comentarios de la publicación.

Es así que, la polémica entre Isabella y Beéle parece lejos de terminar, pues los rumores indican que seguirían circulando más grabaciones privadas. Mientras tanto, ambos continúan señalados en redes sociales, y las especulaciones sobre la responsabilidad de la filtración mantienen en vilo a sus seguidores.