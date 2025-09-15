Youna descubre que su hija estudia en EE. UU. y enfrenta a Samahara Lobatón: "Triste enterarme por redes"

El barbero Youna encendió las redes sociales al revelar su molestia con Samahara Lobatón por no informarle que su hija comenzó clases en un colegio de Estados Unidos. El joven, que reside en el mismo país, aseguró haberse enterado del primer día escolar de la menor únicamente a través de una publicación de la influencer, lo que considera una falta de respeto a su rol de padre.

Youna hace reclamo directo a Samahara Lobatón

El artista urbano utilizó sus historias de Instagram para exponer la situación. Compartió una captura de una publicación hecha por Samahara en WhatsApp, donde se observa a la niña en la puerta del nuevo centro educativo. En la imagen, la hija de Melissa Klug escribió únicamente: "Primer día", revelando así que la menor ya inició clases.

"Triste enterarme lo que pasa en la vida de mi hija por historias", escribió Youna, evidenciando su molestia. En otro mensaje, reclamó que la madre de su hija tome decisiones sin consultarlo. "La gente solo se acuerda que soy padre los fines de mes cuando necesitan la pensión", señaló, cuestionando la forma en que, según él, Samahara maneja la coparentalidad.

El barbero aseguró que, pese a vivir en el mismo país, no recibió ninguna llamada ni mensaje previo sobre la inscripción escolar. Para Youna, esta falta de comunicación demuestra que su papel como padre solo es reconocido cuando se trata de la pensión alimenticia.

Youna reacciona al post de Samahara Lobatón.

Chats revelados y duros mensajes

La disputa no quedó ahí. En sus redes, Youna mostró supuestos chats con Samahara Lobatón y difundió un mensaje que él mismo le envió, cargado de reproches.

"Quiero que todo el Perú se entere la porquería de persona que eres y el daño que le haces a tu hija porque te vendes como alguien que no eres y no tienes corazón ni por tu hija", escribió.

En las capturas, se ve que Samahara responde con firmeza y le reclama por las pensiones . En otro mensaje, ella le envía el contacto de su abogado para acordar las visitas.

"Déjame en paz y ser feliz con mis hijos! Que eso es lo que te molesta al parecer. Ponte al día en las pensiones".

Ante esto, Youna acompañó estas pruebas con un comentario que refleja su frustración y lanzó una advertencia que dirigida para la hija de Melissa Klug.

"Es una pelea constante de nunca acabar y qué pena que tenga que pasar todo esto por el simple hecho de querer estar presente. Todo se paga en esta vida y estoy seguro de que el peor castigo te va a llegar cuando mi hija se dé cuenta de todo".

Youna expone a Samahara Lobatón.

En conclusión, las declaraciones de Youna abrieron un nuevo capítulo en la tensa relación que mantiene con Samahara Lobatón. Mientras el barbero exige mayor comunicación y participación en las decisiones sobre su hija, la influencer responde con el respaldo de asesoría legal.