¡Enamorada!

Samahara Lobatón envía tierno mensaje a Bryan Torres por su cumpleaños: "Hasta viejitos, tú y yo".

La hija de Melissa Klug compartió un romántico mensaje de cumpleaños para Bryan Torres, afirmando que es el amor de su vida y agradeciendo la familia que construyen juntos.

Samahara felicita a Bryan Torres por su cumpleaños
Samahara felicita a Bryan Torres por su cumpleaños (Composición Karibeña)
28/08/2025

Samahara Lobatón demostró lo enamorada que está del padre de su última hija, Bryan Torres, ya que le dedicó un tierno mensaje por su cumpleaños a través de un video, debido a que se encuentran lejos por motivos de trabajo. La influencer afirmó que el cantante es el amor de su vida y se siente feliz de haber formado una familia junto a él.

Samahara grita su amor por 'El Bryan'

Hace unos días, Samahara se presentó en El valor de la verdad y confesó que perdonó una infidelidad del cantante de salsa, debido a que siente mucho amor por él y quería darle una segunda y última oportunidad. Ambos están esperando un hijo juntos que nacerá en los próximos meses.

La influencer ahora ha respaldado sus palabras con acciones, ya que utiliza su cuenta de Instagram para compartir una foto junto a su pareja en la playa y escribirle un texto donde expresa lo mucho que lo ama y le agradece por estar a su lado.

"Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Gracias por estar siempre para mí y para tus hijos, gracias por ser tú, por tu amor infinito hacia mí. Estoy orgullosa de ti, de verte lograr tus metas y de ver cómo poco a poco cumplimos nuestros sueños como familia", escribió.

En esa misma línea, la hija de Melissa Klug encomendó su relación a Dios y expresó su deseo de permanecer toda su vida junto a Bryan, hasta que la muerte los separe. "Que Dios siempre esté contigo y te dé mucha sabiduría, paz y amor. Te amo. Hasta viejitos tú y yo", concluyó.

Samahara Lobatón revela que actualmente confía mucho en Bryan Torres: "Sé que ha mejorado"
Samahara felicita a Bryan por su cumpleaños
Samahara felicita a Bryan por su cumpleaños

La infideliad de Bryan que Samahara perdonó

En EVDLV, Samahara confirmó la traición de Bryan y señaló que se enteró porque la información se filtró en la prensa de espectáculos. Además, reveló que el cantante de salsa mantenía conversaciones subidas de tono con otras mujeres.

"Tuvo bastantes conversaciones con otras mujeres, conversaciones calientes. Pasó el límite, no sé si eran hot, las puertas se abren", dijo la hija de Melissa Klug de manera metafórica.

¿Bryan Torres confirmó que Jefferson Farfán le quiso sembrar un ampay? Esto dijo el salsero
Además, contó que esos episodios de infidelidad casi le cuestan su familia a Bryan, ya que ella decidió abandonar la casa que compartían tras enterarse de la traición. Explicó que fue ella quien decidió salir de allí y no sacar al cantante.

De esta manera, Samahara Lobatón reafirma públicamente su amor por Bryan Torres, con quien espera un hijo. Entre declaraciones, mensajes y gestos en redes, la influencer demuestra que apuesta por su relación, confiando en Dios y en la fortaleza de su familia para superar cualquier obstáculo.

