Marcos López enfrentará al Barcelona y otros equipos de élite en la fase de grupos de la Champions 2025

El jueves 28 de agosto se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2025-2026, en el que un peruano tendrá participación: Marcos López con su club, FC Copenhague de Dinamarca. El lateral izquierdo logró clasificar a esta instancia tras superar las etapas preliminares y ahora se prepara para competir en el torneo más importante de clubes de Europa.

Grupo desafiante para Marcos López y Copenhague en la Champions

El club danés compartirá grupo con equipos de gran nivel como Borussia Dortmund, Barcelona FC, Bayern Leverkusen, Villarreal, Tottenham, Napoli, Qarabag y Kairat Almaty. Sin duda, será un gran reto para Marcos López, quien tendrá la oportunidad de medir su desempeño frente a algunas de las escuadras más destacadas del continente.

El objetivo del Copenhague será posicionarse entre los primeros ocho lugares de la tabla para avanzar directamente a los octavos de final. En caso de no lograrlo, deberá quedar entre los puestos 9 y 24 para disputar los playoffs; de lo contrario, quedará eliminado de la competencia.

El fixture será exigente para el defensor peruano. Su equipo deberá viajar a España para enfrentar a Barcelona y Villarreal, a Inglaterra para medirse con Tottenham, y a Azerbaiyán para enfrentar a Qarabag. En la fase de local, López y sus compañeros recibirán a Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen, Napoli y Kairat Almaty. La misión será convertir el Parken Stadium en una fortaleza para sumar la mayor cantidad de puntos posible y mantener vivo el sueño de clasificar a la siguiente ronda del torneo.

🇵🇪🇩🇰⭐️ Se conocieron los rivales del Copenhague para la Fase Liga de la UEFA Champions League. El rival más fuerte es el FC Barcelona. El duelo en la banda izquierda será entre Marcos López y Lamine Yamal 🔝



🇩🇪 Borussia Dortmund

🇪🇸 FC Barcelona

🇩🇪 Bayer Leverkusen

🇪🇸... pic.twitter.com/YaPsm1YkED — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) August 28, 2025

¿Cuándo jugará Marcos López la fase de grupos de la Champions?

Hasta el momento, la UEFA no ha confirmado los horarios exactos de los partidos del FC Copenhague, pero se conoce que la fase de grupos comenzará el 16 de septiembre. Las jornadas se repartirán de la siguiente manera:

Jornada 1: 16-18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre-1 de octubre de 2025

Jornada 3: 21-22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4-5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25-26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9-10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20-21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

Estas fechas permitirán a Marcos López y a Copenhague planificar con anticipación los encuentros y establecer estrategias que les permitan competir de igual a igual frente a equipos de primer nivel.

En conclusión, Marcos López vivirá una de las etapas más importantes de su carrera al disputar la fase de grupos de la Champions League. Con partidos exigentes tanto de local como de visita, el defensor peruano tendrá la oportunidad de demostrar su nivel frente a grandes clubes europeos y contribuir al objetivo del Copenhague de avanzar en el torneo.