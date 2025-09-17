Maju Mantilla elogia la amistad de Tula Rodríguez en medio de polémica: "Siempre tienes buenos consejos"

Desde hace varias semanas, Maju Mantilla se encuentra en medio de la polémica luego que su aún esposo Gustavo Salcedo afirmara que le habría sido infiel con su productor. Quien salió a defenderla fue su amiga Tula Rodríguez y ahora, le dedicó unas bellas palabras por su amistad.

La amistad entre Tula Rodríguez y Maju Mantilla

Por medio de una entrevista con el programa 'Ponte en la cola', Tula Rodríguez tenía que llamar a tres amigos para que midieran su nivel de amistad. Es así como llama a Mariela Zanetti, Ricardo Rondón y a Maju Mantilla.

Es así como Tula le pide a la conductora de televisión que le ponga una medida y ella le pone un '10'. Después de ello, la ex reina de belleza deja en claro la gran amistad que tiene con su ex compañera, como se recuerda ambas condujeron un programa de entretenimiento llamado 'En boca de todos'.

"Eres una buena persona, una buena amiga, tienes siempre buenos consejos y das tu tiempo a las personas que lo necesitan", expresó Maju por medio de una llamada en vivo y luego, Rodríguez comentó: "Se te quiere mamita linda".

Después, ambas estaban coordinando para encontrarse en un almuerzo donde Tula Rodríguez le prepararía una sopita de patitas para la modelo. Ambas demostraron la gran amistad que formaron al trabajar juntas en el pasado y como se mantiene.

"Entonces ¿Cuándo me invitas a tu casa de comer?", le preguntó Maju y Tula respondió: "Ya amiga, pero comes mi pata de pollo (Quiero la sopita de puras patitas)".

Tula Rodríguez llama a Maju Mantilla. Ponte en la Cola pic.twitter.com/AozDPAcWE9 — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) September 18, 2025

¡Cree en su amiga!

En declaraciones para el programa 'Todo se filtra', Tula Rodríguez fue consultada directamente por la supuesta infidelidad. La conductora no dudó en respaldar a Maju, con quien mantiene una amistad de varios años, y aseguró que confía plenamente en su palabra.

"Conozco a Maju, es mi amiga de años, y si ella dice que es mentira, es mentira. Yo le creo. Nosotras somos amigas, pero también, siendo objetiva, conozco a Gustavo y siempre lo he visto buen papá, un caballero. Entonces, lo único que puedo opinar es que estoy segura de que van a llegar a buen puerto para un divorcio saludable", afirmó Rodríguez.

De esta manera, se ha demostrado que Tula Rodríguez y Maju Mantilla tienen una buena amistad de muchos años. Ambas han afirmado que se apoyan e incluso se han dado consejos, puede que la actriz haya apoyado a la conductora de TV en medio de esta polémica con su esposo Gustavo Salcedo.