Farid Ode y Mariella Zanetti felices por graduación de su hija como tripulante de cabina: "Se ha esforzado"

Cómo se recuerda, Farid Ode y Mariela Zanetti tuvieron una relación y producto de ello, nació su hija Gamille Ode. Después de tantos años, la pareja se ha vuelto a reencontrar para la graduación de su hija y su ingreso como tripulante de cabina en una importante aerolínea internacional.

Aunque la pareja tuvo una separación en malos términos, Farid Ode y Mariela Zanetti siempre criaron a su hija de la mejor manera preocupados en su futuro. Actualmente, su hija en común Gamille Ode tiene 21 años y estudió Turismo, Hotelería y Gastronomía en la Universidad Ricardo Palma. Aunque ahora ha ingresado a trabajar en el mundo aeronáutico.

A través de sus redes sociales, los padres compartieron este gran momentos juntos por el logro de su hija. Gamille expresó sentirse feliz por este logro en su carrera profesional, un sueño hecho realidad de formar parte de la tripulación de Latam.

"No, no he estudiado aviación comercial, pero mi carrera tenía algo de relación con todo este mundo (...) Este ha sido un sueño que he tenido desde hace tantos años y por fin se está volviendo realidad. Si ustedes me preguntan, 'Mile, ¿Qué sientes?' Estoy en shock", expresó.