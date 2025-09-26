Milett Figueroa sobre rumores de infidelidad tras ruptura con Marcelo Tinelli: "Ese capítulo está cerrado"

Milett Figueroa decidió responder de manera directa a los comentarios y especulaciones que surgieron después de su separación de Marcelo Tinelli. A través de mensajes privados en Instagram, Milett conversó con Ric La Torre, conductor de "La Noche Habla", quien mostró en vivo los detalles de esta charla.

Milett Figueroa aclara rumores tras ruptura con Marcelo Tinelli

La modelo peruana Milett Figueroa habló claro tras su sonada separación de Marcelo Tinelli. En una conversación privada con el conductor Ric La Torre, que luego se mostró en el programa "La Noche Habla", la artista decidió aclarar varios rumores que circulan en Argentina y Perú desde el fin de su romance con el popular presentador.

Niega rumores de falta de profesionalismo. Milett empezó desmintiendo las versiones que la acusaban de haber despreciado a la revista Gente durante una producción de fotos, tal como comentaron en el programa argentino "LAM".

"Hola, Ric. Todo lo que dijeron hoy es FALSO, por eso salí a aclararlo. Siempre fui y seré una persona respetuosa, pero no me gusta que me dejen como una persona que no es profesional porque soy muy comprometida", aseguró en su mensaje.

La modelo explicó que decidió frenar las versiones en vivo porque no permitirá que manchen su imagen. También recalcó que su prioridad es proteger su reputación y dejar las cosas claras antes de que los rumores sigan creciendo.

"Les respondí y se fueron a corte. Me quería calmar porque estaba muy angustiada por las mentiras y, como quedaban pocos minutos, me dijeron que vienen mañana a entrevistarme porque no voy a permitir que se me ensucie como les da la gana", agregó.

Su salida del reality y el final de la relación

Cuando Ric le consultó si había dejado el reality "Los Tinelli" por la ruptura, Milett Figueroa respondió con firmeza. Además, contó quién tomó la decisión de separarse.

"No me gusta que me mier** sin razón", dejando en claro su incomodidad ante los comentarios malintencionados. "(¿Tu relación con Marcelo Tinelli terminó por mutuo acuerdo?) Sí, terminó por mutuo acuerdo y sí, no hay vuelta atrás", afirmó.

Ric también quiso saber si hubo una infidelidad o si eran ciertos los rumores de un acercamiento entre Marcelo y Sabrina Rojas. Milett dejó claro que no piensa alimentar más especulaciones y que su vida personal seguirá siendo un tema que maneja en privado.

"(¿Está descartado que Marcelo Tinelli cometió una infidelidad y el supuesto acercamiento con Sabrina Rojas?) Solo puedo decir que ese capítulo está cerrado para mí. Quiero concentrarme en mis cosas y en lo que viene", dijo.

Planes a futuro. La modelo, que desde hace meses vive entre Lima y Buenos Aires, evitó dar detalles sobre sus próximos pasos. Prefirió mantener el suspenso y solo adelantó que está evaluando oportunidades tanto en Perú como en el extranjero.

A la pregunta de si piensa quedarse en Argentina o regresar a Perú, la modelo contestó escuetamente: "Nada más".

Aunque Milett no reveló más, sus palabras dejan claro que no pretende alimentar especulaciones. Su prioridad, dice, es su trabajo y su bienestar personal. Con estas declaraciones, la exjurando del "Cantando" cierra la puerta a chismes y deja en claro que la etapa con el presentador argentino es parte del pasado.

En conclusión, la ahora expareja de Marcelo Tinelli ahora se enfoca en nuevos proyectos, demostrando que, pese a la tormenta mediática, está lista para seguir creciendo en su carrera. Con sus palabras, Milett deja atrás los rumores y mira hacia adelante, enfocada en su futuro profesional y personal, lejos de los titulares de escándalo.