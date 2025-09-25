Periodistas argentinos exponen posibles razones por las que terminaron MIlett Figueroa y Marcelo Tinelli

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa parecía estable, pero el anuncio del conductor argentino sobre su ruptura tras dos años juntos encendió rumores y especulaciones en los medios. Periodistas argentinos empezaron a revelar posibles razones detrás de la decisión, generando una serie de reacciones tanto del público como de la propia modelo peruana.

Supuestos motivos detrás de la ruptura

Según Ángel de Brito, periodista de espectáculos, la modelo dejó de formar parte de los planes de Tinelli para su reality show. El motivo habría sido la negativa de Figueroa a grabar con su familia, priorizando en cambio su asistencia a la alfombra roja de los premios Martín Fierro, donde estaba nominada.

"La relación iba y venía todo el tiempo, no es que venía bárbaro ni venía mal tampoco", comentó De Brito. Otro periodista agregó: "Lo que yo sé es que venían a los ponchazos; el año pasado se separaron dos veces y me parece que la distancia y algunas entrevistas que daba Milett sin contárselo a Marcelo terminaron desgastando la relación".

La elección de Figueroa de asistir al evento social en lugar de cumplir con los compromisos familiares de Tinelli habría marcado un punto decisivo en la relación. No obstante, De Brito indicó que Tinelli tiene previsto viajar a Perú próximamente para grabar con la familia de la modelo para la segunda temporada de Los Tinelli.

"Le pregunté a Marcelo si va al Martín Fierro y me dijo que no, que ella se fue a Perú, que todo estaba bien; va a grabar Los Tinelli 2 y después va a Perú ocho o nueve días con la familia de Milett, estaba en los planes", detalló, lo que generó especulaciones sobre un posible reencuentro con fines mediáticos.

Milett rompe su silencio y responde a críticas

Tras mantenerse al margen al inicio, Milett Figueroa decidió enfrentar a los medios y aclarar lo sucedido. A través de mensajes enviados a un periodista de LAM, la modelo rechazó las versiones que circulaban sobre su supuesta falta de compromiso:

"Imagínate que yo cancelé a última hora al evento, para que digan que le hice el feo y ¿quién se cree para faltar y siempre diciendo cuando no estoy? Lo que dijeron hoy me parece una injusticia total y carece de toda veracidad", aseguró.

Además, Figueroa también dirigió su descontento hacia la conductora Yanina Latorre, a quien acusó de difundir rumores falsos sobre su persona:

"Nunca fui mala persona, nunca insulté a nadie, me dijeron de trepadora hasta oportunista, nunca les respondí. ¿Yanina cree que necesito fama? Ya conocí la fama y no es lo que me mueve", afirmó. La modelo agregó que su interés siempre estuvo en el trabajo y en actuar de manera auténtica, y no en generar polémica: "Me mueve lo auténtico, no gente que hable en mi ausencia".

La separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli deja entrever una combinación de diferencias personales y compromisos profesionales que desgastaron la relación. Mientras los periodistas argentinos plantean hipótesis sobre los motivos de la ruptura, la modelo peruana defiende su postura.