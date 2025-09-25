Marcelo Tinelli: ¿Quién es Sabrina Rojas, la mujer por lo que el conductor terminó con Milett Figueroa?

La ruptura de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ha generado gran revuelo en el espectáculo argentino, debido a que el conductor aseguró que la separación se dio en buenos términos, pero en medio de ello surgió el nombre de Sabrina Rojas como la presunta tercera persona detrás de la ruptura.

¿Quién es Sabrina Rojas, la mujer que habría 'atrasado' a Milett?

Según datos de medios argentinos, Sabrina Rojas nació en Mendoza el 1 de mayo de 1980 y con el tiempo se consolidó como una figura mediática en Argentina. A lo largo de su carrera, se ha desempeñado como modelo, conductora y actriz, alcanzando notoriedad en distintos formatos televisivos. Ademas, su personalidad y presencia en pantalla la convirtieron en un rostro reconocido dentro del ambiente artístico.

Su carrera comenzó en el mundo de la publicidad y luego ingresó a la televisión como promotora en el popular programa Videomatch. Más adelante participó en dos ediciones del certamen Bailando por un Sueño, en 2010 y 2016, lo que afianzó su popularidad. Además, ha actuado en ficciones como Lo de Bilardo y Love For You, ampliando su trayectoria en la actuación.

En el plano personal, Rojas mantuvo una relación con el actor Luciano Castro, con quien contrajo matrimonio en 2016 y tuvo dos hijos, Esperanza y Fausto. Su vida privada siempre ha estado expuesta a la prensa, y en varias ocasiones ha debido enfrentar rumores de romances que ella misma ha descartado.

Por otro lado, Sabrina no es ajenas a las redes sociales ya que en Instagram cuenta con más de 1 millón de seguidores, y trabaja con varias marcas que la auspician. También trabaja como conductora del nuevo programa de streaming de Marcelo Tinelli.

La ruptura de Milett y Tinelli

El romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegó a su fin tras dos años de relación. La noticia sorprendió a sus seguidores, pues fue el propio conductor argentino quien confirmó, en vivo, que la pareja decidió separarse en buenos términos.

Durante la transmisión de su programa 'Estamos de Paso', en la plataforma Carnaval Stream, Tinelli explicó que ambos eligieron cerrar esta etapa de manera cordial, con respeto y afecto. El conductor, que vivió una relación expuesta a la mirada pública, destacó que el final no estuvo marcado por conflictos ni resentimientos.

El conductor subrayó que no existen situaciones conflictivas entre ambos y destacó el afecto que mantiene por la modelo. Además, Tinelli se mostró agradecido por el periodo compartido y enfatizó la importancia de una despedida cordial.

"El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar, y creo que ella a mí también. Me gusta terminar los ciclos de buena manera, con amor, con cariño, con presencia, con empatía con la otra persona, y creo que ambos sentimos lo mismo", indicó.

Es así que, Marcelo Tinelli se encuentra en el ojo de la tormenta, no solo por su ruptura con Milett Figueroa, sino también debido a que fue vinculo sentimentalmente con Sabrina Rojas, quien también es una figura muy popular en Argentina.