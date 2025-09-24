Marcelo Tinelli confirmó el fin de su relación con Milett Figueroa: "Me ha regalado dos años hermosos"

El romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegó a su fin tras dos años de relación. La noticia sorprendió a sus seguidores, pues fue el propio conductor argentino quien confirmó, en vivo, que la pareja decidió separarse en buenos términos.

Marcelo Tinelli anunció la ruptura durante su programa

Durante la transmisión de su programa 'Estamos de Paso', en la plataforma Carnaval Stream, Tinelli explicó que ambos eligieron cerrar esta etapa de manera cordial, con respeto y afecto. El conductor, que vivió una relación expuesta a la mirada pública, destacó que el final no estuvo marcado por conflictos ni resentimientos.

"Nos hemos separado con Milett. Así que, bueno, mandarle, fundamentalmente, un beso..Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Quise decirlo acá, que este es mi programa", dijo ante las cámaras, dejando claro que la decisión fue tomada en común acuerdo.

El conductor subrayó que no existen situaciones conflictivas entre ambos y destacó el afecto que mantiene por la modelo. Además, Tinelli se mostró agradecido por el periodo compartido y enfatizó la importancia de una despedida cordial.

"El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar, y creo que ella a mí también. Me gusta terminar los ciclos de buena manera, con amor, con cariño, con presencia, con empatía con la otra persona, y creo que ambos sentimos lo mismo", agregó, mostrando gratitud por el tiempo que compartieron.

Mensaje de gratitud para Milett y su familia

Durante su declaración, el histórico conductor de la televisión argentina también dedicó palabras de reconocimiento a la familia de Milett Figueroa y al público peruano que lo recibió con afecto.

"Le quiero agradecer a su familia, a toda la gente de Perú, que me ha dado todo el amor siempre. Espero verla pronto porque va a seguir trabajando acá y en Lima", señaló con una sonrisa.

El presentador también destacó el cariño que sigue sintiendo por la modelo peruana y no dudó en llenarla de elogios pese a la triste noticia.

"Es una mina divina. Me ha dado dos años hermosos de mi vida, me ha regalado dos años hermosos de su vida y yo creo que también a ella". "La vida dirá. Uno no sabe cómo puede terminar, pero hoy es definitivo. Ella es una muy buena novia, una muy buena mujer"

El final de la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa marcó un momento inesperado en el mundo del espectáculo. Con palabras llenas de respeto y afecto, el conductor argentino dejó claro que, aunque el romance terminó, el vínculo de cariño y gratitud permanece.