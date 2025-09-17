Milett Figueroa estaría próxima a convivir con Marcelo Tinelli: "Estamos en conversaciones"

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se han convertido en una de las parejas más controvertidas de la farándula argentina y, pese a que el conductor se encuentra envuelto en polémicas por supuestas deudas millonarias, su relación parece estar en su mejor momento, ya que la modelo confesó que podrían convivir próximamente.

Milett, ilusionada por vivir con Marcelo Tinelli

En declaraciones para un medio argentino, Milett hizo caso omiso a las acusaciones que pesan contra su novio y aseguró que su relación está mejor que nunca. Además, restó importancia a los rumores de que su romance es armado, ya que tienen casi dos años juntos.

"Me llama muchísimo la atención que hasta el día de hoy piensen que nuestra relación es de reality. Es la interpretación de cada persona. Cada quien tiene el libre albedrío de opinar lo que quiera", dijo a SPQ.

En esa misma línea, mencionó que Marcelo también está consciente de esos comentarios malintencionados y la motiva a no hacer caso a las habladurías. Aseguró que juntos ya van entendiendo cómo manejar la situación. "Creo que a nadie le gusta que digan que una relación realmente real sea algo ficticio, por eso él puso el parche", agregó.

Consultada sobre la posibilidad de convivir con Marcelo Tinelli, Milett se mostró ilusionada y afirmó que ya han tocado el tema en este tiempo que llevan juntos, aunque debe concretarse en el futuro, pues todo forma parte de un proceso.

"Estamos en conversaciones de futuro. Estamos disfrutándonos y lo que venga ya se enterarán seguramente", sentenció.

Milett nominada a los Premios Martin Fierro

Los Premios Martín Fierro es uno de los eventos más importantes en américa latina donde consagran a los artistas y programas más vistos. En el pasado, Magaly Medina, Andrés Hurtado y el show cómico 'Hablando Huevadas' han logrado llevarse un premio en sus respectivas categorías.

Ahora, la modelo peruana Milett Figueroa acaba de ser anunciada como nominada en la categoría 'Mejor Jurado' junto a sus compañeros Nacha Guevara, Flavio Mendoza y Marcelo Polino de 'Cantando 2024'. Como se recuerda, la novia de Tinelli resaltó mucho en este programa de TV llegando a rebotar en varios medios de Perú.

De esta manera, Milett Figueroa aseguró que las críticas no afectan su romance y que ambos saben cómo manejar los comentarios negativos. Con casi dos años de relación, la modelo confesó estar ilusionada con la idea de convivir con Tinelli en un futuro cercano.