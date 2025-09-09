Magaly destruye a Génesis Tapia por reconciliarse con Kike Márquez: "Se la da de viva, pero le falta dignidad"

La reconciliación de Génesis Tapia y Kike Márquez ha generado mucho revuelo en la farándula peruana, y una de las más duras en criticar esta nueva oportunidad que se dio la pareja fue Magaly Medina. La conductora de televisión cuestionó duramente los valores y la autoestima de la abogada, asegurando que le falta mucha inteligencia emocional.

Magaly destruye a Génesis Tapia y Kike Márquez

La mañana de ayer, Génesis se presentó en el programa América Hoy para participar en una secuencia que hablaba sobre las relaciones de pareja. Esto no fue bien tomado por Magaly, quien indicó que la pelirroja es la menos indicada para tocar esos temas por los antecedentes amorosos que ha tenido.

Enseguida, Magaly aseguró que Génesis habría armado su propia historia con la finalidad de perdonar al padre de sus hijos, porque solo bastó que él la llevara de viaje a Brasil y Tarapoto, le adornara una cama con flores y la llevara de compras a Louis Vuitton para que olvidara la última humillación pública que le hizo.

"Ella no es ejemplo de nada. Creo que hasta se las dio de consejera de María Fe Saldaña, la pareja de Josimar. ¿Pero qué le aconsejó? Algo que nada tenía que ver con la dignidad ni la autoestima", dijo.

La conductora de ATV también destacó que Génesis Tapia no ha aprendido nada de las últimas infidelidades de su esposo, ya que hasta ahora no ha puesto límites, a pesar de que cada cierto tiempo aparece un nuevo ampay del empresario o ella le encuentra cosas en el celular.

"Ella, cuando quiere, se hace la tonta. Génesis se las da de muy viva, muy empoderada, abogada y conocedora de sus derechos, pero parece que no tiene dignidad, amor propio y, sobre todo, inteligencia emocional", concluyó.

Génesis aclara que Kike es su esposo

La siempre polémica Génesis Tapia fue invitada al programa "América Hoy". La abogada fue parte de la secuencia "Me hace sufrir, pero con regalitos quiere que se me pase", donde analizaron casos de parejas mediáticas. Ahí se tocó el tema de su aún esposo Kike Márquez, con quien ha tenido idas y vueltas desde el 2019.

Génesis también aclaró que, tras distanciarse de Kike, ambos eran libres de conocer a otras personas. De esta manera justificó los encuentros que tuvo con Joshua Franco, su exsaliente, y aseguró que no buscaba nada serio, porque seguía casada

"Yo anuncié públicamente que me había distanciado de quien todavía legalmente es mi esposo. Luego de ello, él y yo éramos libres de salir y conocer a quien queramos. Obviamente, casada, no tenía intención de nada serio porque soy legalmente una mujer casada", afirmó.

Es así que, la historia de amor entre Génesis Tapia y Kike Márquez sigue generando opiniones divididas. Mientras algunos celebran su nueva oportunidad, otros, como Magaly Medina, cuestionan los valores y la dignidad detrás de esta reconciliación, reavivando el debate en la televisión de espectáculos.