Génesis Tapia deja entrever que no se habría reconciliado con Kike Márquez: "Puse mis límites"

Génesis Tapia estuvo involucrada en uno de los más recientes escándalos de la farándula, debido a que anunció el fin de su matrimonio con Kike Márquez. Sin embargo, a los pocos días se les volvió a ver juntos, aunque ella también fue acusada de empezar a salir con un empresario de importaciones.

¿Génesis y Kike no se reconciliaron?

La ahora abogada está celebrando haber obtenido su colegiatura, y qué mejor que acompañada de su familia, incluyendo a su padre, aunque confesó que le hizo mucha falta la presencia de su mamá, quien falleció hace unos años. En una reciente entrevista, también habló sobre la presión por reconciliarse con el padre de sus hijos.

Génesis dejó claro que actualmente quiere concentrar todos sus esfuerzos en aprovechar al máximo su trabajo en un estudio jurídico, adonde ingresó hace un tiempo, y también en sacar adelante su negocio de ropa, por lo que no quiere saber nada del amor.

"El aspecto sentimental lo estoy dejando en segundo plano. Ahora Génesis Tapia quiere brillar en el ámbito jurídico y sacar adelante a sus hijos, esa es mi posición", indicó.

Cuando fue consultada sobre las declaraciones de Kike Márquez, quien aseguraba que no dejaría que ella rehaga su vida con otro hombre, Génesis volvió a mostrar una negativa respecto a una reconciliación y marcó distancia de afirmaciones que no son suyas.

"No soy responsable de lo que los demás dicen. Lo que sí hice fue poner mis límites, porque esos dimes y diretes entre ambos (Kike y Joshua Franco) eran totalmente innecesarios. Estoy concentrada en mirar hacia adelante y dejar atrás cualquier error en mi vida", sentenció.

Génesis Tapia y Kike Márquez

Génesis agrade a Kike por su colegiatura

Génesis Tapia atraviesa un momento de gran satisfacción personal, tras obtener su tan esperada colegiatura como abogada. La exbailarina, que en los últimos años se dedicó a sus estudios de Derecho, cumplió su objetivo y celebró este logro junto a su familia, y agradeció especialmente a sus hijas y su esposo, Kike Márquez, con quien hace poco tuvo problemas.

Un detalle que no pasó desapercibido fue el reconocimiento que hizo a su esposo, Kike Márquez. Pese a que recientemente se conoció sobre una infidelidad de parte de él, Génesis decidió resaltar el apoyo que recibió durante toda su carrera universitaria y destacó que más allá de los problemas en la pareja, él fue parte importante en su desarrollo académico.

De esta manera, Génesis Tapia reafirma su postura de priorizar su desarrollo profesional y personal antes que retomar una relación sentimental. La abogada deja claro que su energía está enfocada en sus hijos, su trabajo jurídico y su negocio de ropa.