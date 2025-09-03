RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Más enamorados que nunca!

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli reaparecen juntos tras semanas separados: "Te amo"

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli compartieron mensajes románticos en redes sociales y confirmaron que su relación sigue firme, pese a días separados.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se reencuentran y callan rumores de crisis.
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se reencuentran y callan rumores de crisis. (Composición Karibeña)
03/09/2025

¡AMOR A LA VISTA! Los rumores de crisis quedaron en el olvido. Milett Figueroa y Marcelo Tinelli reaparecieron más unidos que nunca, callando a todos los que aseguraban que su relación había terminado.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli callan rumores y gritan su amor

Después de varias semanas llenas de rumores y especulaciones sobre una posible crisis, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli reaparecieron juntos y demostraron que su relación está más fuerte que nunca. El conductor argentino y la modelo peruana decidieron callar bocas compartiendo publicaciones románticas en sus redes sociales. 

Marcelo fue el primero en hacerlo y subió una foto abrazado de Milett con un mensaje contundente: "De vuelta juntos. Te amo". 

El detalle no pasó desapercibido, pues además acompañó su publicación con las banderas de Argentina y Perú. Así dejaron claro que la distancia fue la única razón por la que estuvieron alejados.

@ameg_pe

03.09.25 | ¡Puro amor! Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se reencuentran tras semanas separados

♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Milett Figueroa sorprende como compositora y alista proyecto musical: "Una reina del pop en camino"
Lee también

Milett Figueroa sorprende como compositora y alista proyecto musical: "Una reina del pop en camino"

El esperado reencuentro. Marcelo Tinelli aprovechó su regreso para organizar una cena romántica con Milett, mostrando que quieren recuperar el tiempo perdido. Los fans, que hace unas semanas dudaban de la continuidad de la relación, se mostraron sorprendidos al verlos tan cariñosos y felices.

"Papito. Te amo", fue la frase que se volvió viral y que terminó por confirmar que, pese a los viajes y compromisos laborales, el romance sigue firme.

Milett también declara su amor

La modelo peruana no se quedó atrás y también compartió un post dedicado a su pareja. Milett publicó una foto de Tinelli mirando por la ventana y escribió un mensaje romántico.

Milett Figueroa feliz por su debut en telenovela y revela la reacción de Marcelo Tinelli: "Siempre me apoya"
Lee también

Milett Figueroa feliz por su debut en telenovela y revela la reacción de Marcelo Tinelli: "Siempre me apoya"

"¿Tan lindo vas a ser?", colocó Milett Figueroa. El conductor respondió de inmediato y reposteó la publicación con un romántico: "Mi amorcito". Con estos gestos públicos, la pareja disipó cualquier duda sobre su situación sentimental.

Milett Figueroa presume a Marcelo Tinelli en redes y él le responde.
Milett Figueroa presume a Marcelo Tinelli en redes y él le responde. (Instagram)

El programa "América Hoy" recordó que desde agosto del 2023 ya se hablaba de una fuerte conexión entre Marcelo y Milett. Y aunque las especulaciones sobre crisis no han faltado, la pareja se ha encargado de desmentirlas con mensajes y demostraciones de amor.

Marcelo Tinelli, con una larga trayectoria en la televisión argentina, y Milett Figueroa, actriz y modelo peruana, han sabido manejar las críticas. Pese a los comentarios de quienes no les tenían fe, hoy demuestran que lo suyo va en serio.

Amor a prueba de distancia. Los viajes y las agendas distintas han sido el motivo de las ausencias, pero no de la ruptura. Tanto Milett como Marcelo han dejado en claro que apuestan por su relación. Y ahora, tras este esperado reencuentro, no dudaron en mostrarlo al mundo entero.

En conclusión, con frases románticas, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron que siguen tan enamorados como el primer día. Una historia que cruza fronteras y que, al parecer, tiene para rato.

Temas relacionados juntos karibeña Marcelo Tinelli Milett Figueroa reencuentro separados

Siga leyendo

Lo Más leído

Dorita Orbegoso se pronuncia tras recibir lujoso anillo de Jerson Reyes: "Me hace ilusión casarme"

Onelia Molina anuncia supuesto ampay de Mario Irivarren con bailarina: "Ahí no es"

Melissa Paredes sorprende al anunciar un embarazo: "Oficialmente podemos contarlo"

Mundial de Desayunos de Ibai: Perú con el pan con chicharrón se enfrenta a Ecuador en los cuartos de final

¿Ya sabía? María Fe lanzó potente mensaje antes de que la 'prima' de Josimar anunciara su embarazo

últimas noticias
Karibeña