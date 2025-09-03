Milett Figueroa y Marcelo Tinelli reaparecen juntos tras semanas separados: "Te amo"

¡AMOR A LA VISTA! Los rumores de crisis quedaron en el olvido. Milett Figueroa y Marcelo Tinelli reaparecieron más unidos que nunca, callando a todos los que aseguraban que su relación había terminado.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli callan rumores y gritan su amor

Después de varias semanas llenas de rumores y especulaciones sobre una posible crisis, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli reaparecieron juntos y demostraron que su relación está más fuerte que nunca. El conductor argentino y la modelo peruana decidieron callar bocas compartiendo publicaciones románticas en sus redes sociales.

Marcelo fue el primero en hacerlo y subió una foto abrazado de Milett con un mensaje contundente: "De vuelta juntos. Te amo".

El detalle no pasó desapercibido, pues además acompañó su publicación con las banderas de Argentina y Perú. Así dejaron claro que la distancia fue la única razón por la que estuvieron alejados.

@ameg_pe 03.09.25 | ¡Puro amor! Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se reencuentran tras semanas separados ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

El esperado reencuentro. Marcelo Tinelli aprovechó su regreso para organizar una cena romántica con Milett, mostrando que quieren recuperar el tiempo perdido. Los fans, que hace unas semanas dudaban de la continuidad de la relación, se mostraron sorprendidos al verlos tan cariñosos y felices.

"Papito. Te amo", fue la frase que se volvió viral y que terminó por confirmar que, pese a los viajes y compromisos laborales, el romance sigue firme.

Milett también declara su amor

La modelo peruana no se quedó atrás y también compartió un post dedicado a su pareja. Milett publicó una foto de Tinelli mirando por la ventana y escribió un mensaje romántico.

"¿Tan lindo vas a ser?", colocó Milett Figueroa. El conductor respondió de inmediato y reposteó la publicación con un romántico: "Mi amorcito". Con estos gestos públicos, la pareja disipó cualquier duda sobre su situación sentimental.

Milett Figueroa presume a Marcelo Tinelli en redes y él le responde. (Instagram)

El programa "América Hoy" recordó que desde agosto del 2023 ya se hablaba de una fuerte conexión entre Marcelo y Milett. Y aunque las especulaciones sobre crisis no han faltado, la pareja se ha encargado de desmentirlas con mensajes y demostraciones de amor.

Marcelo Tinelli, con una larga trayectoria en la televisión argentina, y Milett Figueroa, actriz y modelo peruana, han sabido manejar las críticas. Pese a los comentarios de quienes no les tenían fe, hoy demuestran que lo suyo va en serio.

Amor a prueba de distancia. Los viajes y las agendas distintas han sido el motivo de las ausencias, pero no de la ruptura. Tanto Milett como Marcelo han dejado en claro que apuestan por su relación. Y ahora, tras este esperado reencuentro, no dudaron en mostrarlo al mundo entero.

En conclusión, con frases románticas, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron que siguen tan enamorados como el primer día. Una historia que cruza fronteras y que, al parecer, tiene para rato.