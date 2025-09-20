Kurt Villavicencio elogia el videoclip de Zully y lanza: "Está mejor que el de Leslie Shaw"

Kurt Villavicencio desató la polémica con comentarios que hicieron estallar las redes. En "Todo se filtra", el conductor no solo analizó el debut musical de la streamer Zully en la discoteca Downtown Valetodo, sino que también la comparó con figuras consolidadas como Leslie Shaw. ¿Qué dijo? Te contamos.

Kurt Villavicencio compara a Zully con Leslie Shaw

Kurt Villavicencio no se guardó nada al hablar del nuevo tema de la streamer Zully. Durante su programa "Todo se filtra", el conductor comentó el videoclip que la joven presentó en la famosa discoteca Downtown Valetodo, dejando varias frases que hicieron ruido en redes sociales.

"A ver, pónmelo. Las bonitas con las bonitas... Oye, pero mira, canta horrible, pero la canción pegajosa", soltó entre risas mientras escuchaba el tema. Flor Ortola, también conductora del programa, añadió: "Lo que pasa es que ahora con el autotune y todo eso es como que todos podemos eh cantar muy bien".

Comparaciones que sorprendieron. Kurt no dudó en medir a Zully con otras artistas locales. Impactó al decir que Milett Figueroa canta mejor que la streamer.

"La de Milet, por favor. No, pero la de Milet está mejor, es decir, con gallos. Y todo. La de está mejor que la de Zully", opinó sin filtros.

Pero la sorpresa llegó cuando lanzó un inesperado elogio para la nueva cantante. Aseguró que el videoclip de la tiktoker está mejor producido que los de Leslie Shaw y otros artistas peruanos.

"Hay que reconocer algo de la de la Zully. Su videoclip mejor producido que todos los videoclips de Leslie Shaw, de Marisol, del colágeno y Pamela López", sentenció Villavicencio, dejando a más de uno con la boca abierta.

El fenómeno de los tiktokers y un estreno exitoso

El conductor también habló del boom de los creadores de contenido. Comentó que este fenómeno no solo domina las redes, sino que también se ve en eventos presenciales, pues varios tiktokers asistieron al lanzamiento y le dieron aún más visibilidad.

"Un día deberíamos de traer porque ahí deberíamos de traer a esa larga lista de tiktokers que los vemos ahí que estaban también en el evento anoche, porque de verdad nos tienen que contar todos sus secretos, cómo hacen, cómo se hace un TikTok, cuánto ganan, cómo facturan, por favor", expresó, dejando en claro que la música ahora se mezcla con las redes sociales.

Kurt no pudo ocultar que el pegajoso estribillo se le quedó en la cabeza. Entre risas, reconoció que el tema tiene todo para convertirse en un hit viral.

"Ay, pero yo quiero, por favor, otra vez. ¿Cómo era? Las bonitas con las bonitas. Imagina toda la noche cantando las bonitas con las bonitas", repitió divertido.

El presentador destacó que Zully no solo sorprendió con la canción, sino también con el lugar elegido para su lanzamiento. Resaltó que lograr ese escenario habla del creciente reconocimiento que la joven está alcanzando.

"El lanzamiento ha sido en la de su canción en la legendaria discoteca Downtown Valetodo. Que no te la dan así no más la discoteca para que hagas un lanzamiento y llenó", contó, recalcando que la joven logró una convocatoria envidiable.

Para cerrar, lanzó una frase que encendió aún más la conversación. Señaló que hasta Milett Figueroa le gustaría facturar de la misma forma que la streamer.

En conclusión, Kurt Villavicencio convirtió el debut de Zully en el tema del día. Su videoclip fue tan comentado que terminó comparado con producciones de figuras como Leslie Shaw, mostrando que los tiktokers también pueden brillar en la música y conquistar al público de la farándula peruana.