Tula Rodríguez estalla de emoción al saber que Perú ganó en el 'Mundial de desayunos': "100% perucho"

El triunfo de Perú en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai generó furor en redes sociales y también en figuras del espectáculo. Tula Rodríguez fue una de las que más festejó la victoria del pan con chicharrón sobre la arepa reina pepiada y hasta publicó un video de su reacción al enterarse de que nuestro país le ganó a Venezuela en el concurso gastronómico.

Tula casi llora de emoción por el pan con chicharrón

La actriz compartió un video en su cuenta de TikTok, donde camina con el celular en la mano de un lado a otro, mientras mira el video que Ibai publicó y en el que anunciaba como ganador al pan con chicharrón. La cara de Tula mostraba una mezcla de felicidad y ansiedad.

Sin embargo, cuando llegó el momento en el que el youtuber español anunció los votos que cada país había obtenido, Tula se quedó en shock, ya que no había puesto atención a la competencia, pero unos segundos después Ibai dio como ganador a Perú y ella estalló en emoción.

"¡Pan con chicharrón! Valentina, ganamos", dijo Tula mientras celebraba con la persona que tenía al costado y mostraba emocionada el TikTok, que anunciaba al pan con chicharrón como el mejor desayuno a nivel mundial.

Enseguida, la conductora de televisión también resaltó que, hace unos años, Central fue elegido como el mejor restaurante del mundo, mientras que este año Maido también recibió esa distinción. Ambos locales se encuentran en Perú.

"100% Perucho", dijo Tula al borde del llanto por la gran emoción que la embargaba. Además, sus fanáticos resaltaron que Tula siempre ha estado muy orgullosa de su país y coincidieron en que estaban muy emocionados, tanto que algunos lloraron de felicidad.

El triunfo de Perú

Tras varias semanas de competencia, Ibai finalmente reveló los resultados de la final de 'Mundial de Desayunos'. Es así como el español contó todas las votaciones de Perú y Venezuela de Instagram, TikTok y YouTube.

Según reveló, el influencer coronó a Perú como ganador del concurso con el pan con chicharrón con una votación de 12.8 millones en todas las redes sociales. En TikTok sumaron 6.5 millones, en Instagram 4.9 millones y en YouTube 1.4 millones de votaciones.

Por su parte, Venezuela logró quedar muy cerca con 12.6 millones de votaciones a la arepa reina pepiada con huevo frito y una arepa de carne mechada. Quedando así en el segundo lugar por muy poca diferencia, ya que incluso horas antes iba liderando en votaciones.

Es así que, el triunfo del pan con chicharrón en el concurso de Ibai no solo generó orgullo nacional, sino también lágrimas de emoción en Tula Rodríguez. La conductora reafirmó su amor por el Perú, mientras miles de seguidores compartieron la alegría de esta histórica victoria gastronómica.