Zully revela por qué no puede hacer lives en TikTok hasta 2030: "Están obsesionados conmigo"

Zully, popular streamer peruana, sorprendió a sus seguidores al contar que TikTok la bloqueó para hacer transmisiones en vivo hasta el año 2030. En una entrevista para el programa "Good Time", la creadora de contenido explicó los motivos de esta dura sanción.

Zully revela por qué TikTok la castigó sin lives

La popular streamer peruana Zully, conocida como la nueva reina del Kick, impactó al revelar que TikTok la bloqueó para hacer transmisiones en vivo hasta el año 2030. En una entrevista para el programa "Good Time", la joven explicó qué pasó y aprovechó para enviar una indirecta a quienes la denunciaron una y otra vez.

Zully recordó que su carrera empezó en TikTok, donde hacía transmisiones en vivo que reunían a miles de seguidores. Reveló que recibió bastantes donaciones en la plataforma.

"Estaba en TikTok hace 3 años. Yo hacía transmisión por live de TikTok. Hacía mis batallitas. Tenía mis donadores (...) la gente me apoyaba demasiado, hasta gente que me apoyaba desde Estados Unidos y me donaba bastantes cosas", comentó emocionada.

Pero su éxito no gustó a todos. La ahora streamer dejó claro que las denuncias masivas terminaron por afectar su cuenta de TikTok.

"Hubo un tiempo en que me 'banearon'. Mucho me reportaban. Siempre salía el anuncio (en el live) que decía 'denunciada por espectadores'. Mis videos también lo bajaban (...)", contó la creadora.

A pesar de que todavía puede subir videos, TikTok le prohibió transmitir en vivo por varios años. Zully acusó a ese grupo de fans que tiene y los tildó de "obsesionados" con ella.

"Me restringieron en TikTok hasta 2030 por un grupo que está obsesionado conmigo. Son mis fans. No puedo hacer lives por eso", reveló entre risas, dejando a todos sorprendidos por la duración del castigo.

La joven afirmó que un pequeño grupo de usuarios sigue pendiente de cada movimiento solo para incomodarla. De igual modo, dejó claro que no piensa detenerse por esas personas.

De TikTok a Kick

Lejos de rendirse, la influencer decidió mudarse a otra plataforma para seguir en contacto con su público. Ahora se presenta como la nueva reina de Kick, donde ha formado una comunidad fiel que la acompaña en cada transmisión. Sus fans disfrutan de su estilo directo y no han dejado de apoyarla a pesar de la sanción de TikTok.

Zully incluso comentó que, aunque algunos usuarios siguen dejando mensajes fuera de lugar, ella prefiere concentrarse en su trabajo y en nuevos proyectos. Gracias a su constancia, su popularidad crece cada día más en Kick, donde sus en vivos se llenan de seguidores que la respaldan.

En conclusión, con buen humor y mucha determinación, Zully demostró que una sanción de TikTok no puede frenar su carrera. La joven señaló que no puede hacer lives en TikTok hasta 2030 porque un grupo de fans estarían tan obsesionados con ella. Hoy, la joven sigue brillando en Kick y deja claro que las críticas y los bloqueos no son suficientes para apagar su éxito en las redes sociales.