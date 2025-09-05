Comisión Disciplinaria sanciona a Gorosito, Ureña, Garcés y Zambrano tras clásico: ¿Cuántas fechas?

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio a conocer las sanciones derivadas del clásico entre Universitario y Alianza Lima, disputado en el Estadio Monumental por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. El árbitro Jordi Espinoza presentó un informe extenso que sirvió de base para las suspensiones impuestas a jugadores, integrantes del cuerpo técnico y hasta funcionarios de ambos clubes.

Duras sanciones para Alianza Lima y Universitario

El club blanquiazul recibió la sanción más severa, ya que tendrá a tres integrantes castigados. En la lista aparece el entrenador Néstor Gorosito, quien no podrá dirigir durante seis fechas debido a que su caso fue catalogado como reincidencia.

Carlos Zambrano también fue sancionado con dos fechas, mientras que Renzo Garcés, recibió cuatro jornadas de suspensión por supuesta agresión verbal contra el juez Jordi Espinoza. Además, el psicólogo del primer equipo, Giacomo Scerpella, y el delegado Héctor Ordóñez fueron castigados con cuatro fechas cada uno, lo que deja a la interna aliancista en un escenario complicado.

En Universitario la situación no quedó libre de polémica. Rodrigo Ureña recibió seis fechas de suspensión, pese a no estar en la lista oficial del partido. Según el informe arbitral, el chileno insultó a un integrante de la terna desde las tribunas del Monumental.

La 'U' también había solicitado sanción contra Pablo Ceppelini, pero el volante uruguayo finalmente no recibió castigo. Ambos equipos ya anunciaron que apelarán las decisiones con el objetivo de reducir las suspensiones, pues consideran que algunas de ellas son excesivas.

Los partidos que se perderán los sancionados

Las sanciones llegan en un momento clave del torneo clausura y afectarán directamente la planificación de ambos equipos. En Alianza Lima, Zambrano no podrá disputar los partidos frente a Deportivo Garcilaso (fecha 8) ni Los Chankas (fecha 9). Renzo Garcés también quedará fuera de esos encuentros, además de los choques contra Comerciantes Unidos (fecha 10) y Cienciano (fecha 11).

El técnico Néstor Gorosito no dirigirá en ninguno de esos compromisos y tampoco estará en el banquillo para los duelos ante Atlético Grau (fecha 12) y Alianza Universidad (fecha 13). Esto obligará al club victoriano a replantear su estrategia en un tramo importante de la competencia.

En el caso de Universitario, Rodrigo Ureña se perderá seis partidos: contra Melgar (fecha 8), UTC (fecha 10), Cusco FC (fecha 11), Alianza Atlético (fecha 12), Juan Pablo II (fecha 13) y Sporting Cristal (fecha 14). Sin embargo, la situación del chileno encuentra un matiz: actualmente se recupera de una lesión, lo que ya lo marginaba de varios de esos compromisos.

En conclusión, las sanciones de la FPF tras el clásico han dejado a Alianza Lima y Universitario con bajas sensibles que podrían influir en su rendimiento en las próximas fechas del Clausura 2025. Mientras los clubes preparan sus apelaciones para intentar reducir las suspensiones, tanto blanquiazules como cremas deberán rearmar sus plantillas para afrontar una etapa crucial del torneo.