Precio del DÓLAR HOY, lunes 29 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano arranca la última semana de diciembre sin sobresaltos. El dólar mantiene un comportamiento estable, una tendencia que se ha consolidado desde finales de noviembre y que se ha sostenido incluso en jornadas de menor actividad por las fiestas de fin de año.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este lunes 29 de diciembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.359 soles para la compra y 3.369 soles para la venta, manteniéndose dentro del rango registrado en los últimos días.

Este escenario no es nuevo para el mercado. Desde la última semana de noviembre, el tipo de cambio ha mostrado movimientos leves, con variaciones mínimas que no han marcado una tendencia clara al alza ni a la baja.

Durante diciembre, el dólar ha oscilado apenas algunos centavos. En varios días consecutivos, incluidos fines de semana y feriados, el precio se repitió sin cambios, reforzando la sensación de estabilidad cambiaria.

Incluso en fechas donde suele aumentar la demanda de dólares por viajes, compras o pagos, el tipo de cambio se mantuvo controlado. Esto ha permitido que el mercado cierre el año con relativa calma.

Precio del dólar del 1 al 29 de diciembre. (SUNAT)

A lo largo de las últimas semanas, el sol peruano ha mostrado firmeza frente a la moneda estadounidense. Esta fortaleza ha evitado episodios de volatilidad y ha mantenido el dólar dentro de márgenes previsibles.

Especialistas señalan que este comportamiento responde a un equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares en el mercado local. Además, la ausencia de factores políticos o económicos de alto impacto ha contribuido a esta estabilidad.

En el contexto internacional, el dólar tampoco ha registrado movimientos bruscos que se reflejen directamente en el mercado peruano. Este entorno externo ha sido clave para sostener la calma cambiaria.

Para las familias, un dólar estable resulta favorable en el cierre del año. Permite planificar gastos, pagos y compras sin el temor de enfrentar incrementos repentinos en el tipo de cambio.

En el ámbito empresarial, especialmente para importadores y exportadores, la estabilidad reduce la incertidumbre. Las empresas pueden tomar decisiones financieras con mayor confianza en esta etapa final del año.

También se benefician quienes reciben remesas o tienen ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos en el corto plazo. Si bien el mercado cambiario siempre está expuesto a factores externos, el comportamiento observado en las últimas semanas sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 29 de diciembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten presente que el precio del dólar puede cambiar dependiendo del banco, la casa de cambio o la app que uses. Aunque la economía se mantiene tranquila, informarte bien te ayudará a no perder plata y a sacarle mayor provecho a tu dinero.

Además, se sugiere revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. No solo la SUNAT ofrece esta información, también existen otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú inicia este lunes 29 de diciembre con una tendencia estable. La moneda estadounidense cierra el año con calma en el mercado cambiario y un escenario de previsibilidad que, por ahora, se mantiene firme.