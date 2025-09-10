¡Estreno! Papillón y Estrella Torres lanzan 'Me Enamoré' en su 28 Aniversario

La reconocida orquesta peruana de cumbia, Papillón, continúa en uno de sus mejores momentos tras celebrar su 28 aniversario y estrenar un nuevo videoclip junto a Estrella Torres. El lanzamiento del tema "Me Enamoré" generó gran expectativa entre sus seguidores, quienes celebran tanto la producción audiovisual como el espectáculo que ofrecieron en el Parque de la Exposición.

Papillón sorprende con nuevo tema y videoclip

A través de sus redes sociales, Papillón anunció con entusiasmo el estreno de su más reciente videoclip titulado "Me Enamoré", el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. La agrupación compartió la noticia con un mensaje dirigido a sus seguidores:

"¡YA DISPONIBLE en todas nuestras plataformas! Papillón y Estrella Torres te presentan "Me Enamoré", una cumbia que te va a encantar desde el primer momento. Siente el ritmo, vibra con la letra y deja que esta canción se convierta en la banda sonora de tu corazón.", se lee en el post

El videoclip tiene como protagonista a Estrella Torres, reconocida voz femenina del género, quien interpreta esta canción que es uno de los clásicos del despecho de la orquesta.

La participación de Estrella fue ampliamente valorada por los fanáticos, quienes llenaron las redes de comentarios positivos, felicitando que hayan traído de nuevo este tema. Con este lanzamiento, Papillón refuerza su cercanía con la audiencia justo después de celebrar su aniversario, consolidando su posición en la cumbia peruana.

Así celebró Papillón sus 28° aniversario en gran concierto

El pasado domingo 24 de agosto, la agrupación de Papillón realizó un espectacular concierto de cumbia que reunió a grandes artistas. En esta ocasión, la talentosa delantera musical celebró los 28 años del grupo cantando sus mejores éxitos musicales con grandes voces.

Todo público bailó y gozó con mucha emoción de un concierto único. Así mismo, varios artistas musicales estuvieron presente en este evento musical para celebrar con ellos su trayectoria musical de grandes éxitos.

Entre los invitados que se hicieron presentes están Deyvis Orosco, Armonía 10 de Walther Lozada, Linda Caba, Río Band y Estrella Torres. Cada uno fueron amigos musicales que estuvieron presente en este día tan especial para la agrupación.

Desde el inicio a fin, los seguidores papilloneros gozaron de las reconocidas agrupaciones y cantantes de cumbia, que ponen a bailar a todo el Perú. No queda duda que este evento musical fue todo un éxito, donde celebraron los 28 años de historia musical de Papillón ¡La del rico vacilón!

El estreno del videoclip "Me Enamoré" y la espectacular celebración por los 28 años demuestran que Papillón sigue siendo referente en la cumbia peruana. Con la participación de Estrella Torres y la presencia de grandes invitados, la agrupación combina tradición y renovación, consolidando su legado y dejando claro que continúa marcando el ritmo del "rico vacilón" en todo el Perú.