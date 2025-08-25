¡Un éxito! Así Papillón celebró su 28° aniversario a lo grande con artistas invitados de lujo

Dentro de la cumbia peruana, Papillón se ha posicionado como uno de los más sonados del Perú por varios de sus éxitos musicales. Es así como decidieron realizar un concierto por su 28° aniversario brillando por todo lo alto con su espectacular delantera musical.

Papillón celebró sus 28° aniversario en gran concierto

El pasado domingo 24 de agosto, la agrupación de Papillón realizó un espectacular concierto de cumbia que reunió a grandes artistas. En esta ocasión, la talentosa delantera musical celebró los 28 años del grupo cantando sus mejores éxitos musicales con grandes voces.

Todo público bailó y gozó con mucha emoción de un concierto único. Así mismo, varios artistas musicales estuvieron presente en este evento musical para celebrar con ellos su trayectoria musical de grandes éxitos.

Entre los invitados que se hicieron presentes están Deyvis Orosco, Armonía 10 de Walther Lozada, Linda Caba, Río Band y Estrella Torres. Cada uno fueron amigos musicales que estuvieron presente en este día tan especial para la agrupación.

Desde el inicio a fin, los seguidores papilloneros gozaron de las reconocidas agrupaciones y cantantes de cumbia, que ponen a bailar a todo el Perú. No queda duda que este evento musical fue todo un éxito, donde celebraron los 28 años de historia musical de Papillón ¡La del rico vacilón!

Más de Papillón

El grupo de cumbia viene sonando con fuerza desde hace 28 años, han creado muchos éxitos como "Corazoncito", "Triste Payaso", "Mix Selva", "Qué pasó", "El baile del gusano", "Me equivoqué", "Mix Trampa de amor", "Ay Amor", "Me emborracharé", y el más reciente "Mix Se fue".

La actual delantera musical está conformado por Nicole Flores, Sandra Katiuska, Karen Peña, Fiorella Caballero, Marlett Moreno y el icónico Anthony Rivero. Cada uno de estas voces cuenta con un estilo único que hacen gozar al público en cada concierto de inicio a fin.

Este año, el grupo recibió dos nuevas voces que ya la vienen rompiendo y al público le ha encantado. Así mismo, vienen preparando más temas musicales para presentar a sus seguidores y poner a bailar al ritmo papillonero.

De esta forma, Papillón ha venido conquistando al público por 28 años y el pasado domingo celebró su aniversario por todo lo alto con un concierto de lujo. En esta ocasión, estuvieron muchos invitados especiales como Deyvis Orosco, Armonía 10 de Walther Lozada, Linda Caba, Río Band y Estrella Torres, quienes hicieron bailar al público.