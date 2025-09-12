RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Zully asegura que no le molesta que la llamen 'Zully Plaza Norte': "Ese fue mi prime"

Zully explicó en "América Hoy" cómo surgió su curioso apodo 'Zully Plaza Norte' y dejó claro que lo lleva con cariño.

Zully acepta con humor el apodo 'Zully Plaza Norte'.
Zully acepta con humor el apodo 'Zully Plaza Norte'. (Composición Karibeña)
12/09/2025

Zully se tomó con humor el apodo que sus seguidores le pusieron hace un tiempo. Durante su visita a "América Hoy", la joven contó la historia detrás de su famoso sobrenombre "Zully Plaza Norte" y dejó claro que no le molesta en absoluto.

Zully niega que le incomode su apodo 'Zully Plaza Norte'

La carismática streamer Zully visitó el set de "América Hoy" y dejó uno de los momentos más divertidos de la mañana. Lejos de incomodarse, la joven aclaró la historia de su famoso apodo "Zully Plaza Norte" y aseguró que no le molesta que la llamen así. Al contrario, lo recuerda con cariño porque, según ella, fue su mejor etapa.

Todo comenzó cuando Edson Dávila le preguntó directamente: "¿Te molesta que te llamen 'Zully Plaza Norte'?". Con una gran sonrisa, Zully respondió sin dudar: "No, porque ese fue mi prime. Mi prime", dejando claro que ese sobrenombre no le incomoda en absoluto.

Ethel Pozo intervino para explicar que muchas admiradoras de la influencer suelen corregir a los conductores cuando la llaman por su apodo. Por eso, ella misma suele corregir a Edson Dávila.

@riclatorrez 12.09/6: #zully🐱 niega que le moleste que le digan #zullyplazanorte . #zully #fyp #parati #riclatorrez #riclatorre #chollywood #farandulaperuana #magalytvlafirme #magalymedina #amoryfuego #destacame #americahoy #lanochehabla #evdlv #elvalordelaverdad #foryou #fy #Viral #Peru #peruanos ♬ sonido original - Ric La Torre

"Ese fue un momento pic. ¿Cómo fue la historia? Yo siempre le corregía a Edson, porque muchas admiradoras nos escribían: 'Por si acaso, es Zully, no es Plaza Norte. Eso no tiene nada que ver. Que el Perú lo sepa'. Vamos a escuchar de manos de la protagonista. ¿Cómo fue ese episodio? ¿Te gusta que te digan así o no?", preguntó Ethel.

El origen del famoso apodo

Zully recordó entre risas cómo nació el apodo que hoy la acompaña en redes. Contó que todo empezó cuando fue a Plaza Norte para ver al streamer Cry. En ese evento, algunos asistentes la grabaron y comentaron la diferencia entre su apariencia en redes y en persona.

"Lo que pasa es que había venido Cry en Plaza Norte y ahí se iba a presentar. Entonces yo fui, con unas amigas a ver a Cry. Hicimos cola y todo eso. Entonces había más personas. Cry, un streamer. Fui con mis amigas y la gente me grabó y decían que no era para nada igual como era en persona. O sea, decían que era puro filtro", explicó.

Edson bromea con la situación y Janet halaga a Zully

Sus palabras hicieron que los conductores reaccionaran de inmediato. Edson no dejó pasar la ocasión y soltó la broma. Dijo que a sus compañeras también les comentan que se ven distintas en la tele que en persona. Pero para bien, porque en vivo las ven más bonitas.

"Como mis compañeras", bromeó Edson, mientras todos reían. "De nosotros dicen lo mismo", añadió Janet Barboza entre risas. Ethel preguntó: "¿Qué compañeras?". Edson no perdió el ritmo y contestó: "Cuando la ven en persona le dicen que son más bonitas en persona". "Ah ya, eso sí", respondió Ethel.

Para cerrar con broche de oro, Janet Barboza le regaló un cumplido que sacó una gran sonrisa a la invitada. La conductora destacó lo hermosa que es.

"Guapísima... Zully eres una belleza", afirmó la conductora, dejando claro que, con o sin apodo, la joven streamer sigue robándose las miradas.

En conclusión, lejos de molestarse, Zully demostró que sabe reírse de sí misma y tomar con humor lo que otros podrían ver como una burla. La streamer recordó que aquella visita a Plaza Norte marcó una etapa importante en su vida. Hoy, con miles de seguidores y un lugar ganado en las redes, la popular 'Zully Plaza Norte' confirma que cada experiencia, incluso las más inesperadas, puede convertirse en un gran recuerdo.

