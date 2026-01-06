¡SE CASA! Angie Arizaga se compromete con el padre de su hijo en Italia: "Mil veces sí"

La joven Angie Arizaga se ha convertido en una de las figuras más queridas de la televisión y en las redes sociales. Hace unos años se convirtió en madre junto a su pareja, y ahora sorprendió al revelar que pasará a la fila de las casadas.

Angie Arizaga se casa

A través de las redes sociales, Angie Arizaga ha estado compartiendo algunas fotografías de su viaje a Roma en Italia junto a su pareja y su hijo durante las vacaciones. Aunque hace unas horas, la exchica reality sorprendió al anunciar que se comprometió con Jota Benz.

En las imágenes publicadas en sus redes, se puede ver cómo el chico reality estuvo de rodillas pidiéndose la mano a la influencer, quien se mostró muy feliz. Así mismo, se observó que la pedida de mano se realizó frente al Coliseo de Roma siendo acompañados por una violinista. Esta propuesta de matrimonio sucedió el pasado 30 de diciembre de 2025, antes de la celebración de año nuevo.

"Si Si Si !! Y Mil Veces Si ! Ni en el mejor de mis sueños me espere esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo . Gracias por amarme tan bonito. TE AMOOOOO", expresó.

Sus amigos lo celebran

Maju Mantilla, Alejandra Baigorria, Patricio Parodi, María Pía Copello, Lorelein Palao, Yiddá Eslava, Korina Rivadeneira y muchos artistas más de la farándula no dudaron en desearle los mejores deseos para la feliz pareja.

"Salté de la emoción!!!! Bellos, maravillosos!!!! Los felicito!", "Felicitaciones chicos! Bendiciones en esta nueva etapa", "Ay que lindo", "Hermosa familia, sean felices siempre", "Waaaa!! Que lindooooo!! Felicidades para ambos!", "Ustedes son una hermosura", "Me encanta, hasta con violín!! Muy felices por ustedes chicos, que viva el amooorrr", "Que lindos, disfruten amigos mucha felicidad y hermoso momento", expresó.

La pedida de mano de la pareja se volvió viral en las redes sociales emocionando a miles de seguidores que han seguido su relación amorosa en los últimos años. Así mismo, se emocionaron que se vayan a casar y es probable que esta boda se realice antes de que acabe el 2026.

De esta manera, la exchica reality Angie Arizaga pasara a las filas de las casadas como algunas de sus excompañeras. La joven se mostró claramente emocionada en las fotografías que publicó en sus redes sociales donde su pareja y padre de su hijo, le pidió la mano en Italia.