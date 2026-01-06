Melissa Klug sorprende al sincerarse sobre su relación con Jesús Barco: "Veo muy lejano recuperar mi familia"

Melissa Klug volvió al centro de la atención al sincerarse sobre su situación personal y su vínculo con Jesús Barco. La empresaria sorprendió al marcar distancia de una posible reconciliación, habló de los cambios físicos tras una operación estética y adelantó sus prioridades laborales para el 2026.

Melissa Klug se sincera sobre su futuro con Jesús Barco

Aunque en más de una ocasión Melissa Klug dejó en claro que siempre se le verá junto a Jesús Barco por el bienestar emocional de su hija, sus palabras más recientes reflejan un panorama distinto en el plano sentimental. En una entrevista para 'Trome', la empresaria explicó que, si bien existió la intención de recomponer la familia, hoy ve esa posibilidad como algo lejano.

"Me quedo con lo que dije en el programa de la Chola Chabuca, que estamos separados y que íbamos a intentar recuperar la familia, pero creo que eso lo veo muy lejano, igual siempre me verán con él porque tenemos una bebé y siempre seremos familia, yo sí deseo que mi hija crezca y tenga a su padre presente", expresó.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas, ya que llegan después de que ambos fueran vistos compartiendo en diversas ocasiones, lo que alimentó las versiones de una posible reconciliación. Sin embargo, Melissa fue clara al señalar que su prioridad no es una relación de pareja, sino garantizar que su hija crezca con la presencia activa de su padre.

Consultada sobre si el amor quedó definitivamente atrás, la empresaria optó por no cerrar ninguna puerta, aunque dejó en evidencia que una eventual reconciliación dependería de cambios importantes.

"Lo intentamos, quién sabe más adelante, no lo sé, tiene que hacer muchos cambios...", manifestó, dejando el futuro en manos del tiempo.

Cambios físicos y nuevos proyectos para el 2026

Durante la misma entrevista, Melissa Klug también se refirió a los comentarios que ha generado su apariencia física en los últimos meses. La empresaria confirmó que los cambios responden al proceso natural tras someterse a una abdominoplastía y una luxación de costillas, y explicó que aún se encuentra en plena etapa de desinflamación.

"Es que pasan los meses y te vas deshinchando (se hizo la abdominoplastía y luxación de costillas), no he medido cuánto de cintura tengo ahora. Sé que todavía continuará el proceso de desinflamación", detalló.

Lejos de incomodarse por las opiniones externas, Melissa aseguró que se siente tranquila con su decisión y enfocada en su recuperación. Además, adelantó que este nuevo año llegará cargado de proyectos personales y laborales, especialmente ligados a su emprendimiento.

"Ya está todo listo para que llegue mi otro contenedor, seguir en mi emprendimiento de MK Home, continuar trabajando con estéticas y hacer campañas, yo estoy en todo lo que sea trabajo", afirmó, dejando en claro que su prioridad para el 2026 será el crecimiento profesional.

En conclusión, Melissa Klug inicia el 2026 enfocada en su familia y su desarrollo profesional. Aunque mantiene cercanía con Jesús Barco por su hija, reconoce que una reconciliación es lejana y reafirma su apuesta por nuevos proyectos y decisiones firmes.