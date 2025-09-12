RADIO KARIBEÑA EN VIVO
María Fe Saldaña y Josimar celebran estar más juntos que nunca: "Mi amor bonito"

Por medio de sus redes, el salsero peruano Josimar presumió a su pareja María Fe Saldaña con un mensaje afirmando que sería su amor.

María Fe Saldaña y Josimar celebran estar más juntos que nunca
María Fe Saldaña y Josimar celebran estar más juntos que nunca (Composición Karibeña)
12/09/2025

Desde hace meses, el salsero Josimar se encuentra en medio de la polémica tras haber sido captado con otra mujer llamada Verónica González, cuando aún mantiene una relación con María Fe Saldaña. A pesar de todos los conflictos, la pareja se lucen juntos en las redes sociales. 

Josimar se luce con María Fe Saldaña

A través de las redes de Josimar, el peruano compartió una fotografía donde aparece con su actual pareja María Fe Saldaña. Además, donde expresó que sería su 'bonito amor'. Luego, compartió un video donde aparecen ambos juntos vestidos de manera muy elegante para un evento. 

Al parecer, la pareja fue invitada a un matrimonio de una pareja cercana a ellos y asistieron juntos luciéndose muy felices. Incluso, la joven madre además de repostear lo que Josimar subió a sus historias de Instagram, también grabaron un video donde se les ve una complicidad y que todos los problemas que tuvieron, están solucionados. 

@mariafesaldana19

twins😂❤️

♬ sonido original - _ussseerr378485939

Como se recuerda, María Fe Saldaña se comunicó con la venezolana que fue ampayada con su pareja en España afirmando que ya no regresaría con él. Cuando Fidel volvió a los Estados Unidos tras su gira, fue recibido de la manera más habitual en su hogar y a pesar de que podría ser padre del bebé que espera Verónica González, siguen juntos. 

Sobre el ampay con el salsero

A pesar de que Josimar afirmó que Verónica González solo era su 'prima', seguidores y varios medios de TV no le creyeron. Además, la misma venezolana conversó con María Fe Saldaña para contarle que efectivamente tuvo una relación íntima con el peruano durante su gira en Europa.

Semanas después, la joven reveló estar embarazada por medio de sus redes sociales. Incluso, en una entrevista comentó que sí sería del cantante de salsa y le podrían realizar todas las pruebas de paternidad para comprobarlo y afirmó que no necesitaría del dinero del salsero.

Aún así hace unos días, la venezolana afirmó que el peruano le envió ese dinero para que no hablara a la prensa, pero no le hizo caso. Además, decidió mandarle un fuerte mensaje a sus redes a la pareja del salsero afirmando que sí resuelven con ella mediante su cuenta bancaria. 

Finalmente, Josimar ha continuado con su vida con María Fe Saldaña donde han compartido imágenes juntos luciendo como una familia feliz ignorando todo sobre el ampay y el supuesto hijo que espera la 'prima'. 

