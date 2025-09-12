Dayron Martín responde a Pamela López tras señalarlo de colgarse de su fama: "No lo necesito"

Hace unos días, el cubano Dayron Martín afirmó que hace más de 13 años mantuvo un acercamiento con Pamela López, siendo confirmado por su entonces pareja Anelhí Arias. Ante esto, la influencer lo acusó de querer colgarse de su fama, pero el cantante lo niega.

Dayron Martín afirma que no se cuelga de Pamela López

Por medio de una entrevista publicada por el diario 'El Trome', Dayron Martín decidió responder con todo a Pamela López. El cubano afirma que si desea, la influencer puede negar sobre sus declaraciones, pero que no necesita colgarse de ella para estar en televisión y que solo respondió a las preguntas de los conductores.

"Si ella quiere negarlo, bueno, yo digo lo que ha sucedido... pero, ¿colgarme de ella? No lo necesito. Cuando me preguntaron pude haber dicho que no (tuvo un romance) porque no existen pruebas, pero sí hay muchos testigos en Trujillo. Por eso dije que sí", expresó afirmando que muchas personas los habrían visto en varias ocasiones.

Así mismo, comentó que la razón por la cual se metió con la 'KittyPam' en aquel tiempo fue porque estaba pasando por una crisis con la madre de su hija. Deslizando que se apoyó de esa manera con ella en su estadía en Trujillo.

"Estaba en una crisis matrimonial por los viajes a Trujillo, la distancia siempre es complicada. Nosotros nunca nos divorciamos. Realmente se dio (estar con Pamela) porque los de la orquesta (Los Villacorta) me consolaron de esa manera", comentó.

¿Aún no afirma que fue su 'amante'?

Así mismo, en el programa 'Todo se filtra', Dayron Martín fue cuestionado por el conductor Kurt Villavicencio donde pide que confirme si Pamela López fue su amante cuando estaba con Anelhí.

"¿Fue tu amante o no fue tu amante Pamela López?, porque Anelhí ya lo ha dicho todo", le preguntó el conductor, y Dayron: "Yo no lo voy a decir así (que fue la amante), de esa manera, para nada. Simplemente, teníamos encuentros casuales, amantes no es la palabra. Interacción le diría yo, pero amante no. Amante no es la palabra, amistad".

De esta forma, el cantante cubano comentó que no considera 'amante' a Pamela López, pero si que tuvieron muchos encuentros casuales en Trujillo. Además, afirma que no quiere colgarse de la fama de la ex de Christian Cueva y que solo respondió la pregunta siendo totalmente sincero porque hay muchos testigos de aquellos años, a pesar de no existir fotografías.