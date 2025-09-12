Josi Martínez revela que terminó su relación porque su novio le fue INFIEL, aunque confiesa: "Yo también"

Josi Martínez concedió una entrevista al podcast de Magaly Medina para hablar sobre su rápido ascenso a la fama y las consecuencias que eso conlleva. El tiktoker reveló que solo se ha enamorado una vez en su vida, pero la relación con su entonces pareja no tuvo un buen final, debido a que ambos fueron infieles, producto de su inmadurez.

El gran amor y desamor de Josi Martínez

Hace unos años, cuando Josi estaba llegando a lo más alto de su popularidad, se reveló que tenía una relación con el influencer venezolano Román Lardizábal. En redes sociales se mostraban como una pareja muy unida, pero no estuvieron exentos de polémica, ya que en alguna ocasión se filtró un video de una pelea suya.

Durante la plática con Magaly, el joven originario de Chiclayo confesó que Román fue su gran primer amor. Se enamoró mucho de él, ya que estuvieron juntos durante dos años, desde inicios del 2023 hasta finales del 2024.

En determinado momento de la entrevista, Magaly le preguntó los motivos por los que terminó con su novio, y Josi indicó que uno de los más fuertes fue la convivencia, además de que ambos cometieron errores por su inexperiencia en la vida amorosa.

Sin embargo, Magaly le preguntó directamente si Román le había sido infiel, y Josi respondió: "Sí, pero yo también". Enseguida explicó que esta situación se debió a que nunca había tenido una relación sentimental y, por ende, no supo sobrellevar el compromiso que implicaba.

Finalmente, Josi aseguró que antes era muy confiado con las personas, pero ahora ha limitado su círculo de amigos. Además, dijo que por el momento no se siente preparado para empezar una nueva relación, debido a que está enfocado en aprender a estar bien consigo mismo.

Josi aconseja a Hugo García

El set de "América Hoy" se llenó de risas y picardía cuando Josi Martínez participó en la secuencia "¡La escuelita de cómo no ser un migajero en el amor!". El influencer aprovechó la ocasión para mandar un mensaje directo a Hugo García sobre su vínculo con Isabella Ladera, dejando varios comentarios que encendieron la conversación en vivo.

Durante el programa, Janet Barboza le preguntó sin rodeos qué opinaba sobre la relación de Isabella Ladera y Hugo García. Josi empezó con halagos. Sin embargo, el tema cambió de tono cuando Valeria Piazza recordó que Isabella, en sus transmisiones en vivo, siempre repite que solo son amigos y que se están conociendo. La conductora le consultó si eso era "ser migajero" y ahí Josi fue directo.

"Claro. Yo creo que Hugo García, mi amor, ponte a ver Hugo García el programa para que aprendas cómo no ser migajero. Porque cómo va a aceptar un gracias nada más, pues, mi amor, un corazoncito, al menos, algo más", destacó el tiktoker.

Es así que, la revelación de Josi Martínez deja en claro que, pese a su corta edad, ha aprendido de los errores del pasado. Ahora prioriza su bienestar personal antes de volver a enamorarse, asegurando que su experiencia lo ayudó a madurar en el ámbito sentimental.