Cielo Fernández es captada junto a Axel Medina en una reunión ¿Siguen siendo solo amigos?

Desde hace meses corre el rumor de una supuesta relación amorosa entre el cantante Axel Medina de La Única Tropical con Cielo Fernández, incluso desde antes que el joven se separara de la madre de su hijo. Ahora, los aparentes amigos han sido captados juntos en un evento íntimo.

Captan a Cielo Fernández con Axel Medina

Axel Medina es un cantante de una reconocida agrupación de cumbia, que hace poco ganó atención por el anuncio de la madre de su hijo anunciando su separación, debido a una presunta infidelidad. Es aquí donde la joven Cielo Fernández es menciona como la presunta 'manzana de la discordia'.

Luego de ello, ambos han expresado ser solamente amigos y han sido captados juntos en varias ocasiones compartiendo. En esta ocasión, la pareja ha sido captada en un evento íntimo y en el video viralizado se puede ver a ambos bailando cercanamente con mucha confianza. Incluso, ambos compartieron fotografías donde estuvieron en un mismo restaurante señalando así que estuvieron juntos.

Hay seguidores que apoyan a los jóvenes cantantes alegando que ambos están solteros y no tendrían ningún problema. Aunque, hay algunos usuarios que expresan malos comentarios sobre de cómo habrían iniciado la supuesta relación cuando Medina aún estaba en una relación amorosa con la madre de su hijo.

Axel se separó de su pareja tras presunta infidelidad

En el mes de abril del presente año, Angie Stefany, ahora expareja de Axel Medina, confirmó su separación con el cantante de La Única Tropical por medio de un comunicado en sus redes sociales. Ambos se habían convertidos en padres de un hijo después de una larga relación amorosa.

"Debido a ciertas situaciones que se han venido presentando y que directamente me afectan emocionalmente (...) doy a conocer mi separación del papá de mi hijo luego de 10 años juntos (...) Tengo pruebas. No, es que yo no estoy hablando de locura. Él me ha negado hasta el día lunes que él tenía algún tipo de vínculo con la señorita (Cielo Fernández)", afirmó durante una transmisión en TikTok.

Según Angie, las primeras sospechas de infidelidad surgieron en diciembre de 2024. Incluso, cuando encaró al cantante de cumbia le negó por completo, pero ahora después de varias pruebas terminó pidiéndole perdón.

De esta forma, Axel Medina habría confirmado aparentemente su presunta infidelidad a su pareja con la cantante Cielo Fernández. Ahora, ambos han sido vistos juntos en varias ocasiones, pero sin confirmar una relación amorosa y que aparentemente solo serían amigos muy cercanos.