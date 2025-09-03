Carlos Rincón afirma que Leslie Shaw no tuvo éxitos después de sus temas: "Soy un ángel que ella extraña"

El conflicto entre Carlos Rincón y Leslie Shaw no tiene cuando acabar. Ahora, el compositor afirma que fue un ángel en la vida de la 'gringa' ya que le dio dos grandes éxitos y los temas posteriores que lanzó la cantante no tuvieron la misma acogida.

Carlos Rincón afirma que Leslie Shaw le extrañaría

En el programa 'La noche habla', el compositor Carlos Rincón llegó para opinar sobre Leslie Shaw. Durante la entrevista, el reconocido artista expresó que fue un ángel que apareció en la vida de la novio de 'El Prefe', ya que antes de crearle sus dos exitosos temas, solo tenía un canción como lograda.

"Yo fui un ángel porque si yo no hubiera aparecido en la vida de Leslie Shaw, seguiría intentándolo y la 'Faldita' seguiría siendo su tope. Aparecí en su vida para hacerle dos éxitos. Hoy soy un ángel que ella extraña porque luego de mis dos canciones, ha hecho dos canciones que sinceramente no tiene nada que ver ... cuando una canción es mala, es mala", dijo.

Shaw le exigió comprar autotune

Durante la entrevista, Carlos Rincón también sorprendió al revelar que fue la misma Leslie Shaw quien le exigió comprar 'autotune' para ella, ya que su estudio no lo tenía. Incluso, afirmó que habría grabado desafinada y fuera de ritmo.

"Cantó chueco, fuera de ritmo. En este estudio no había autotune, por Leslie Shaw compré autotune que fue 500 dólares, y ella me pagó 3 200 soles por toda la canción grabada con músicos. Hay niveles para desafinados", comentó.

Luego, comentó que en ningún momento concretó una amistad con la 'gringa', ya que grabaron rápidamente los dos temas porque suele componer de manera muy rápida por su experiencia de muchos años. Además, el compositor pensó que su forma de ser era actuación, pero no fue así.

"Nosotros grabamos rápido los éxitos, no tuvimos tiempo ni de ser amigos ni nada. Yo soy una persona que compone una canción en 40 minutos, no necesito reunirse 40 veces con un cantante para hacerle un éxito. Las pocas veces que nos reunimos, yo pensaba que ella actuaba", señaló.

De esta manera, Carlos Rincón no dudó en despotricar contra Leslie Shaw afirmando que compró 'autotune' porque ella misma le exigió. Por ello, afirma que la 'gringa' lo estaría extrañando porque fue gracias a él que tuvo dos éxitos en la cumbia, pero después de su conflicto no tuvo más.