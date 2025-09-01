Yahaira Plasencia minimiza las críticas de Leslie Shaw tras tema con Marisol: "Que diga lo que quiera"

Hace unos días, Marisol lanzó su nuevo tema al lado de Yahaira Plasencia titulado "Mala Amiga". Luego, Leslie Shaw no dudó en criticarlas por su reciente producción musical, pero la 'Patrona' minimiza sus críticas y elogia el trabajo que realizó con la 'Faraona'.

Yahaira ignora las declaraciones de Leslie Shaw

Después que Leslie Shaw siguiera despotricando en contra de Marisol y su reciente colaboración, Yahaira Plasencia fue consultada sobre su respuesta. Ante ello, la salsera no dudó en expresar que se siente agradecida por haber grabado con la 'Faraona'.

"Yo de hecho estoy muy contenta y agradecida con Marisol porque me llamó para colaborar con este tema. El tema en sí es de Marisol, pero igual estoy súper contenta porque creo ha sido un bonito tema y la gente ha respondido muy bien", expresó.

Es así como Yahaira agrega que está tranquila con la gran cantidad de trabajo que tiene. Incluso, afirma que no seguirá la corriente a la 'gringa' con las críticas ya que no está acostumbrada a eso y actualmente, se encuentra feliz.

"Que diga lo que quiera, yo estoy súper tranquila, trabajando un montón, estoy súper bendecida, hay mucho trabajo. Llegué de mi gira de Europa y seguí con los contratos. Cuando me han visto responderle a alguien, nunca lo voy a hacer, estoy súper feliz. Yo sé a quién le responde y a quién no", acotó.

Trabajó con Marisol con armonía

La artista de salsa también comentó que durante las grabaciones con Marisol con el tema "Mala Amiga" tuvieron mucha armonía. Para las cámaras de 'Amor y Fuego', la 'Patrona' señaló que lo más importante es que hayan trabajado bien juntos y que al público le gustó por completo porque eso se demuestra en los números de reproducciones en sus plataformas.

"A mí me pareció muy chévere el videoclip, muy buena armonía, bien ambiente y creo que hubo mucho match entre todos, trabajamos en armonía y creo que es lo importante. Si hay gente que no le gustó el videoclip, es válido, hay gente que le gusta y chévere, es parte de...", señaló la joven en la entrevista.

Finalmente, Yahaira Plasencia deja en claro que no tiene por qué responder a las críticas de Leslie Shaw por la colaboración que hizo con Marisol. Por ello, señala que lo más importante es que al público le haya gustado el tema "Mala Amiga" por los número que ha alcanzado en YouTube.