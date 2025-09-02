Los del Código revelan que Paul Michael no forma parte de su delantera: "No pertenece al grupo"

El joven Paul Michael ha captado la atención de la farándula al convertirse en el novio de Pamela López, pero parece que no le iría bien en la música. Es así como el grupo Los del Código revelaron que el 'Chalaquito' no forma parte de su delantera musical.

Paul Michael no es vocalista en Los del Código

Hace unos días, Los del Código lanzaron un tema titulado "Completamente Enamorados" con Paul Michael y se creías que el joven habría dejado Orquesta Candela para formar parte de este grupo. Ahora, la agrupación estuvo presentándose en un concierto el fin de semana donde dejaron en claro que no es uno de sus cantantes.

El programa 'Todo se filtra' entrevistó a los integrantes del grupo y les preguntó dónde estaba Paul Michael y por qué no los ha acompañado en su concierto. Es así como afirman que no pudo en esta ocasión, pero muy pronto cantará con ellos en el escenario.

"Paul Michael se encuentra trabajando en Chiclayo en una próxima oportunidad está con nosotros, pero en esta ocasión no ha podido venir", expresaron los integrantes.

Luego, le consultaron si es verdad o no que el novio de Pamela López forma parte de la delantera musical. Ante ello, negaron que sea parte de la agrupación y que solo fue una colaboración musical. Aunque, señalaron que esperan tener un nuevo feat pronto, solo si la ex de Christian Cueva le deja.

"No pertenece al grupo, hemos hecho el primer feat con Paul Michael, pero va depende bastante de Pamela López porque ella es la que manda en la relación, se tenía que decir y se dijo", añadieron los cantantes entre risas.

Sobre el novio de Pamela López

Si bien Paul Michael ha captado la atención de las cámaras de varios medios de TV, no ha logrado despegar con su carrera musical. Primero, formó parte de Combinación de la Habana tras ganar un concurso, luego intentó ser solista sacando temas en relación a la polémica de Pamela López con Christian Cueva.

Después, ingresó a Orquesta Candela incursionando en la cumbia, pero se retiró al mes de haber ingresado y Víctor Yaipen Jr. reveló que decidieron tomar caminos diferentes porque el cantante no estaba completamente comprometido con el grupo.

De esta manera, Paul Michael ha estado intentando sacar en adelante su carrera como solista, pero hasta el momento no ha logrado posicionarse con algún tema. Recientemente, se creía que formaría parte de Los del Código, pero el grupo negó que el 'Chalaquito' sea parte de su delantera.