Vanessa Pumarica arremete contra Christian Cueva: "Para mí no tiene inteligencia emocional"

La cantante Pamela Franco ha tenido una gran amistad con la joven Vanessa Pumarica, pero últimamente están separadas. Ahora, la amiga reveló que tuvo una discusión con el pelotero por opinar sobre su relación con la cantante de cumbia en un medio de televisión.

¿Vanessa Pumarica discutió con Christian Cueva?

Por medio de una entrevista en el programa 'Ponte en la Cola', Vanessa Pumarica se hizo presente donde fue consultada sobre su relación de amistad con Pamela Franco, pero también sobre Christian Cueva.

Es así como afirma que hace unos días, cuando salió el tema de que el amigo cercano del pelotero llamó a Paul Michael, ella comentó sobre lo sucedido dando un consejo a la cantante de cumbia para que se alejara aparentemente. Esto no fue del agrado del 'Aladino' y le llamó para reclamarle.

"Yo di una declaración en un programa diciendo de que 'si yo estuviera con Pamela (justo paso el tema de la llamada del amigo a Paul Michael), le diría 'Amiga, sabes qué replantea'. Entonces, él me llama a reclamarme alzándome la voz que por qué yo había dicho eso y que seguramente yo me quiero ser famosa", cuenta.

¡Lo enfrentó!

Es así como la amiga de Pamela Franco no quiso aguantar los reclamos de Christian Cueva tras sus declaraciones y decidió responderle con todo. Después, contó a los conductores de televisión que ella misma le dijo que solo tenía talento para el fútbol, pero no a nivel personal.

"Yo me caracterizo por ser muy directa y muy franca. Yo no lo dejé hablar, yo le dije 'no voy a conversar con una persona que para mí solo tiene habilidad en las piernas, más no tiene inteligencia emocional", contó la joven artista de la farándula.

Como se recuerda, Vanessa Pumarica era una amiga muy cercana a la cantante de cumbia y siempre andaban juntas desde hace muchos años. Aunque, desde que Franco inició su relación con el pelotero se habrían estado alejando poco a poco a lo largo de los meses y se cree que sería porque el 'Aladino' no se lleva bien con Pumarica.

De esta forma, cuando la amiga de Pamela Franco opinó sobre la relación de Christian Cueva con la artista hace algunos días, fue mal interpretado. Tanto así que el pelotero le llamó para increparle, pero Vanessa Pumarica no se quedó de brazos cruzados y le respondió con todo según su parecer.