Milett Figueroa rompe su silencio tras separarse de Marcelo Tinelli: "La decisión fue mutua"

La relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli parecía marchar muy bien hasta que el argentino anunció que terminaron. Es así como la peruana se comunicó con un medio argentino para revelar su posición sobre el fin de su relación.

¿Qué dijo Milett Figueroa?

En el programa argentino 'Intrusos', Karina Iavícoli reveló que se comunicó con la peruana Milett Figueroa por WhatsApp donde expresó la conversación que tuvo. Obviamente, primero le preguntó cómo se encontraba luego que Marcelo Tinelli anunciara que terminó con su noviazgo en el estreno de su podcast.

"Primero, gracias por preguntar. No estoy triste, estoy bien, estamos bien. La decisión fue mutua", leyó la argentina del mensaje que le envió Milett.

Después, la misma periodista no pudo dejar de preguntar si el fin de su romance se debió a una presunta infidelidad de parte del Marcelo Tinelli, pero la modelo peruana no quiso responder y estuvo evadiendo.

"Acá se abre un gris porque le pregunté tres veces si hubo terceros en discordia, evitó la respuesta todo el tiempo y no me lo contestó", señaló.

¡No quiere declarar más!

Según comentó la periodista, la peruana no quiso dar más detalles sobre el fin de su romance con el ícono de Argentina. Así mismo, señaló que más adelanta puede salir a contar el razón de su rompimiento, ya que hace unos pocos días se mostraban muy unidos por medio de sus redes sociales y sorprendieron al anunciar su separación.

"Estamos bien con la decisión, te pido perdón por no entrar en detalles, pero quiero preservar lo lindo que antes vivimos y no quiero que nada de lo que diga se pueda malinterpretar. Cerramos esta historia con mucho amor, no tengo nada más que decir", respondió la peruana a la periodista argentina.

Según reveló la periodista, Milett Figueroa estaría preparando lanzar una marca de cosmética aparentemente en Argentina y en Perú. Así que estaría muy ocupada y enfocada en su trabajo más que nunca, apoyándose en eso tras el fin de su romance con el argentino. Aunque tampoco se sabe cómo se realizará la segunda parte de la serie 'Los Tinelli'.

De esta forma, la peruana se habría comunicado solo con la prensa argentina para dejar en claro que estaría bien y que terminó en buenos términos con Marcelo Tinelli. Aunque, Milett Figueroa no descartó que el fin de su romance haya sido por una tercera persona en discordia.